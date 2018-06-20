上海昨起入梅，又闷又湿的日子来了-比常年平均入梅日晚2天　今年为“非典型”梅雨，多过程性降水

晨报记者 徐妍斐

每年一进入6月汛期，市民们就非常关心一个问题：“黄梅天”什么时候来？昨天上海中心气象台宣布：上海从19日起正式入梅。根据预计，今年申城的梅雨“非典型”，梅雨带南北摆动大，降水断断续续，总体湿度较大。

“三黄”预警接连发布

与端午小长假的干燥晒人相比，昨天申城的体感从早晨起就偏于闷热。午后受东移降雨云团的影响，上海部分地区出现雷雨和短时强降水。上海中心气象台先后发布雷电黄色、暴雨黄色、大风黄色预警信号。

从网上流传的一些照片和视频来看，天空云层压得很低，翻涌着漫过城市上空，暴雨从云层里倾泻而下，袭击了下方的建筑和道路。一名刚好遇到暴雨的行人对记者表示，雨水就像“面盆里倒下来一样”，他只是整理了一下被风刮起的雨披，裤子、鞋子就被雨水全部打湿了。

雨水来得快，去得也快，浇过暴雨的地方没多久便停止了疾风骤雨，路面湿润，天空偶尔飘落几滴雨水。据市气象局昨天下午16时30分的“雨情快报”：受强雷暴云团影响，昨天12时至16时，本市中心城区、嘉定区、宝山区和浦东新区等地区出现短时强降水并伴有雷电，其中徐家汇雨量31.5毫米，嘉定31.1毫米，浦东新区29.5毫米，自动站中长寿公园50.5毫米最大，最大小时雨强出现在未来岛公园，达到50.2毫米／小时。

随着降雨明显减弱，上海中心气象台于傍晚先后解除了三种黄色预警信号。

今年入梅偏晚两天

申城昨天的入梅并不令人意外。今年夏天，申城的高温来得特别早，“五一”小长假就超过了30℃，5月中旬更是出现了高温日。一些市民曾有这样的疑问：高温早会不会导致入梅早？当时，气象专家否认了两者间的关系。

进入6月以后，上海汛期气候预测显示，受早台风影响，入梅环流形势不典型，预计入梅接近常年6月17日，出梅较常年7月10日偏早，梅雨期偏短。最终，申城在6月19日入梅，与常年平均的6月17日的确很接近，只略晚了两天。

记者了解到，有气象记录以来，徐家汇站最早入梅时间为1936年的5月22日，最晚入梅为1982年的7月9日。2000年以来，最早入梅时间为2008、2013年的6月7日，最晚入梅时间为2005年的6月27日。

上海常年平均出梅日为7月10日。有气象记录以来徐家汇站最早出梅时间为1936年6月9日，最晚出梅为1954年8月2日。平均梅雨期长度约为23天。最长梅雨期出现在1954年，达58天；最短梅雨期仅2天，出现在1897年和1965年，为空梅。梅雨期常年平均降水量为243.1毫米，相当于上海年平均降水量的五分之一。

根据此前汛期预测，今年梅雨量200-260毫米，较常年值偏少，梅雨量呈现“南多北少”分布。

梅雨带南北摆动幅度大

气象专家介绍，上海地区入梅标准的判断比较复杂，主要有三点：首先入梅前5天，副热带高压在东经120°上的脊线不低于北纬18°，保证南方暖湿空气能够稳定输送到长江中下游一带。另外，5天中至少有3天的日平均气温不小于22℃。最后是入梅后的头5天中，必须有4天雨日（包括区气象站测得的雨日）。同时符合上述三点，才能称之为梅雨。

从专业角度而言，认定一场梅雨是否到来，不仅要看我们国家的温度和降水情况，还要观测东亚季风、中层的副热带高压、高层的南亚高压，以及上游印度的天气情况。这些观测指标还得再拆分成次级指标，最后满足所有标准的才是“典型梅雨”。2000年以后，梅雨呈现“非典型”趋势。

根据预计，今年由于副热带高压不稳定，梅雨带南北摆动幅度较大，本市以过程性降水天气为主，梅雨呈现“非典型”特征。

今天局部雨量可达大雨

入梅之后，昨晚夜里到今天阴有阵雨或雷雨，今天夜里转阴到多云。据分析，目前东亚大气环流形势正在调整，副热带高压增强北抬，未来3-5天冷暖空气将交汇于长江中下游至江南中北部一带，本市降水过程增多。

今天本市还有一次明显降水过程，局部雨量可达大雨程度。今天后期雨带将南压至江南中北部地区。

21-23日主雨带位于江南中北部，本市处于雨带北部边缘，以阴到多云有短时阵雨天气为主。24日起主雨带北抬至江淮地区，本市多雷阵雨，气温较高。

受雨水打压和北方冷空气扩散影响，本周气温都在30℃以下徘徊，预计本周最低气温在22-23℃，周中最高气温维持在26-28℃，双休日最高气温将升至28-29℃。