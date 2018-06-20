“962120”开通两月　非急救病人分流效应明显-急救车反应时间降至13分钟

记者 陈里予

晨报讯 在“962120”出院康复专线开通2个月之际，记者从市卫生计生委大调研办公室获悉，中心城区送出院康复病人回家业务量近1万人次，非急救病人分流效应明显。

市卫生计生委在大调研中，聚焦市民关注的急难愁问题，4月19日在上海市医疗急救中心开通“962120”康复出院专线。运行2个月以来，中心城区120急救反应时间降至12-13分钟，为历年最好水平，已接近“十三五”规划目标，达到了通过分流减少对120急救业务的影响、合理配置急救资源、提高急救资源使用效率的效果。目前，拨打呼叫送回家服务的来电中，直接拨打“962120”的占近80%。

更让老百姓感到便捷的是，中心城区率先开通了预约服务。康复出院的患者或家属提前一天进行电话或“上海120”微信公众号预约。预约成功后可明确救护车是上午还是下午到达，这样大大减少了患者的等待时间，也有利于患者提前做好准备，以及救护车的调度利用，提高了送回家服务的效率。目前，中心城区“962120”送回家服务的预约率已经达到了70%。

中心城区开通送回家预约服务取得良好效果后，作为主要人口导入区、送康复出院病人回家业务同样集中的松江、闵行、嘉定、奉贤等4个区，也积极跟进，提供预约服务，让郊区市民也体会到了“962120”的便利。