高行打造曾经的记忆-曹氏宅、朱氏宅成新区文物保护点　将与另一座老宅构成风貌建筑群

晨报首席记者 李芹

随着高行镇的 曹氏宅、朱氏宅将挂 牌成为浦东新区文 物保护点的消息确 定，关于这两座宅子 的修缮，也将在专家 和文保部门的方案 评审通过后，正式被 提上议事日程。

昨日，从高行镇 政府获悉，这两处宅 子将和已经成为文 物保护点的“万安 楼”一起，在规划中 将成为这片区域的 “灵魂”所在，希望可 以让当地居民回味 那曾经存在过的“高 行记忆”。

专家一致同意列保护点

曹氏宅有两层，建筑面积达938平方米。朱氏宅也有两层，建筑面积达742平方米。原先两处宅子均为曹氏所有，后才转让给朱氏。

从一开始文史爱好者的关注，到之后的多方力量介入，这两处老宅子也算“守得云开见月明”。

在同济大学完成了对两处宅子的实地勘察与价值评估后，制定了《高行老集镇曹宅、朱宅》保护方案。今年3月，浦东新区文保所在高行镇组织召开曹氏宅、朱氏宅现场专家论证会，在经过包括上海交大建筑遗产中心、上海大学建筑系、上海建筑装饰集团以及浦东新区规土局、浦东新区建交委等专家根据现场勘察结果，初步断定高行曹氏宅、朱氏宅皆为清中后期建筑。依据建筑特点、布局、工艺、年代等方面考察，具有较高的历史、艺术、科学价值。专家一致同意将两处建筑列为浦东新区文物保护点。

高行镇副镇长王洪表示，高行镇此前的文保家底并不丰富，名气较大的是“万安楼”，就在曹氏宅的东南角。

事实上，浦东新区的不可移动文物共有全国重点文物保护单位、市级文物保护单位、区级文物保护单位、文物保护点四个级别。2017年，浦东新区曾公布了首批320处文物保护点。此外，还有全国重点文物保护单位1处，市级文物保护单位9处，区级文物保护单位35处。

当时，高行镇仅有两处建筑——万安路与宝莲庵井亭榜上有名。如今，曹氏、朱氏两座宅子即将挂牌新区文物保护点，也算是丰富了家底。

王洪表示，江南民居习惯择水而建，日后也依水而兴。以曹氏宅为例，它的北面就是能连通黄浦江的卢九沟，而朱氏宅以前也是依傍河道，河道名为咸塘浜，只是在城市发展的过程中，咸塘浜变成了如今的高行街，朱氏宅也不再临水。“城市更新是为了给市民提供更好的生活，但与此同时，也要把城市记忆留下来，历史建筑是最好的记忆载体。”

三座老宅欲规划成一线

在确立了“保留为主、有机更新”的观念后，高行镇相关部门和地块开发单位针对老宅子，邀请同济大学古建筑学家开展了建筑历史与人文历史调查，“用科学的态度对老建筑进行修缮与保护”。

作为地块开发单位，长江高行置业有限公司相关负责人王毅说，在他们和专家一同做的规划与更新方案中，希望能将这片区域打造成“带有高行记忆的风貌老街”。因此，他们也在寻访原住民，听他们讲述以前的老街风貌，力求在打造中更加接近记忆中的“高行”。

对于曹氏、朱氏两座宅子，也将在修缮方案得到评审通过后，正式启动。在他们的设想中，能将曹氏宅、朱氏宅与万安楼三点连成一线，形成风貌群建筑。

如果从空中俯瞰，你会看到：万安楼与曹氏宅处于同一直线上，而朱氏宅则略为居内。因此，如果要想将三处建筑连城一线，可能会涉及到朱氏宅的平移或者落架修缮。据了解，地块开放单位做了两套不同的方案，等专家和文保部门的评审通过之后，再确定采用何种方式。

高行镇对家底进行排摸

高行镇内文保单位并不多，但其有古庵、古字、古碑、古树和古桥。民国初年，文人墨客用一座（四通）桥、两条水、五座庙宇，题名谓之“高行八景”。其中，“万安望月”就是八景之一，而万安就是“万安楼”，位于万安路高行街口。建于民国初年，混合结构，门楼为西洋装饰，室内为中式，为中西合璧。

不仅如此，趁着此次更新的机会，高行还将镇里的“家底”又进行了一次排摸：2017年6月，镇里有一处民宅已经挂牌成为了浦东新区文物保护点，在规划中，其所在地周边会建一片开放式公园。因此，针对这处宅子的修缮方案也在完善之中。日后，这处文物保护点将会是开放式公园的点睛所在。这座占地60多亩的开放式公园建成后，又将给当地居民提供一处新的休闲放松地。

据悉，由于涉及建筑的修缮与保护，最终方案还需要等待相关部门与专家的评审后才能最终确认，晨报将对此继续予以关注。