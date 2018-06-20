租房市场正逢毕业季，“学生房客”遭遇闹心事-出租屋洗手间镜子旁竟有探头

晨报记者 谢竲 胡迎

找房、租房本就是件麻烦事，即将研究生毕业的黄亭却在这过程中，险些遭遇了一个暗藏“内鬼”的出租房：“工科男”老公在检查意向租用的主卧自带的卫生间时，竟然在玻璃镜旁找到了一个不易被察觉的摄像头，小夫妻二人赶紧打消了租用这间价格远低于市场价的合租房。据悉，类似事件虽然并不一定常见，但此类“花招”却颇多，除了镜子旁，各类摄像头还曾出现在空调、开关、玩偶等处。

如今毕业季来临，大量即将踏入工作岗位的学生涌入了租房市场，由于社会经验不足，在租房时极容易掉入大大小小的“坑”里。业内人士指出，没有相应经验的租户在预留时间、确定地段、找房、看房检查房间等等方面都需要格外留意。此外，租房市场乱象由来已久，专家呼吁应尽快落实租赁平台的信用体系建设。

低价房源暗藏猫腻

黄亭（化名）马上就要研究生毕业了，今年刚过完年，她就和丈夫开始通过中介寻找合适的房源，“陆陆续续看了一段时间，我们想在浦东相对略偏的位置合租一间2000元左右的主卧，但满意的房子并不好找，中介的报价大多超过3000元，还都要付三押一，有些看得中的房子甚至是押一付半年”。据悉，小夫妻两人实习期间的收入加起来也不超过7000元，因为临近毕业了也不好意思向父母伸手要钱，一时之间有些茫然无措。

苦苦寻觅了很久后，突然有一个低于市场价近1000元的房源“从天而降”——黄亭在中介的推荐下找到了一个位于广兰路地铁站附近小区的房源，三室一厅，主卧自带独立卫生间，另外两间分别住着房东和另一位女性住户，“装修情况还不错，社区环境也还行，我们真的觉得捡到了大便宜，当时行李都打包好了，很有冲动马上租下来。但我老公稍微检查了一下，发现了大问题”。

黄亭老公的专业是计算机，在查看房子的时候，他无意中发现卫生间的玻璃镜前安装了一个不易察觉的摄像头，“当时是看到镜子旁有连接线，最初没多想，就觉得也许是镜前灯的电线，我老公只是想看一下用电安全问题，结果稍微扯了一扯，露出来了一个黑色的、小小的摄像头，后来又看了下，衣帽架接口的地方也安了一个”。

“完全傻了，而且真的很尴尬。”黄亭最后只敢悄悄向另一位女性房客做了提醒，便马上离开，从此也对中介租房敬而远之，“我后来网上查了下，虽然这种事不算常见，但‘招数’真的五花八门，有的摄像头安装在开关里，有的放在空调内机里，还有布娃娃、玩偶里也会装，真的是防不胜防。当时我们也没敢声张。后来回想一下，之所以这间房间定价那么诱人，恐怕也是有其他原因在内的”。

安全隐私保护方面一直是所有租房者最为重视的环节，一些小细节中的“大隐患”很有可能对自己和家人造成极大的影响或伤害，上海链家社区专家沈岑钰认为，租客在看房和最终确定房子时，验房一定要仔细。仔细查看屋内每个角落，如通过电器走线等轨迹观察屋内是否装有摄像头，找找是否有易燃易爆等危险装置。

中介收取“看房费”

除了黄亭碰到的“特殊”事件，各类因社会经验、租房经验不足而引发的“闹心事”相对更多。“比如‘看房费’这个问题，我和好几个同学在看房子的时候都碰到过中介收取费用的现象，虽然一两百元不算多，但对我们刚毕业的学生来说还是有一定负担。”在张江地区找房子的陈同学提到看房的过程便频频诉苦。

房东不按时履约也是一个“重灾区”。在记者采访过程中，不少毕业生租客都反映了房东“难缠”的问题，挑剔租客、频频“视察”还算平常，更难解决的主要集中在承诺的维修、添置家电等服务未能及时落实。

“比如本来说好一周帮我们打扫一次的，但入住后就几乎没有打扫过，或是原本说会给我们换空调、桌子等等，结果一拖再拖。其实我们在租房前，都会把这些服务纳入房租的一部分，但真碰到问题也没地方求助。”最后落脚在唐镇的蒋同学告诉记者，很多房东或中介会在达成协议前信誓旦旦地口头“打包票”，有维权意识的房客提到将协商内容写进合同，最后也会被房东说的“我一定弄好”、“这种小事情就不要改合同了”等保证“忽悠”了过去。

蒋同学说，即使将具体细则完整地写进了合同，而房东又在协定时间未完成承诺的事项，由于忙于毕业或新工作，租户也无暇维权或不知道如何维权，“中介完全不搭理我们，我的一个学姐在租房前就把换门锁写进了合同里，结果一直没有动静，后来收了半年房租的房东直接把她‘拉黑’了”。

巴乐兔直租平台川沙片区的负责人石振江表示，毕业季来临，学生大军涌入了租房市场，近两个月来，他经手的租房客中，10个里有6个是即将踏上工作岗位的“新社会人”身份。“刚毕业的学生经验不足，对租房的规则、流程、行情都不太了解，一些需要注意的细节也不太留心。比如收‘看房费’就是绝对不合理的，正常情况都是‘不成交，不收费’。”

[专家建议]

应积极落实租赁平台信用体系建设

目前市场上房客找房主要还是依赖于中介，而在此过程中，租房者又大多处于弱势地位，相应的信用保障机制的建立至关重要。

据悉，在美国，房东和租客双方都会提供相应的信用证明，由第三方机构来进行信用评估并出具相应的证明文件。巴乐兔房东直租平台联合创始人朱维嘉表示，通过相对独立的第三方平台来建设更好的信用体系，通过评价、打分、设置推荐标签等模式进行完善，“比如同一个小区中相差不大的房源，4分和5分的房东，租户肯定会选高分的。而当房东、租户能够像在线上购物一样，‘买东西’ 前就看到此前 ‘用户’的评价，对双方而言都是一种约束。同时一些个性标签的加入，也能让租户提前了解到未来室友的情况，方便了找房、看房的过程。”

易居研究院智库中心研究总监严跃进在接受记者采访时表示，通过建立类似的信用体系，可以起到直接的影响，通过信用打分，有助于让房东更了解租客，让租客更了解房东，这是值得推广的内容。另外，租赁过程中，通过信用打分，可以形成一些激励和约束机制，比如好房客可以获得未来租金或者手续费的优惠等，而信誉（评价）低的房东出租房源时，可对其增设保证金等门槛，或让其面临一些管制等。