中高考落幕 骗子“上线”-警方发布防骗指南

晨报记者 吴艺璇

中高考落幕后，不少同学表示，在填报志愿之前收到了一些诈骗信息。那么，常见的诈骗手法有哪些？考生和家长又该如何防范呢？为此，上海市公安局揭开了针对考后的几大骗局。

骗局1

伪造虚假查分网址

“伪造查分网址”是此类诈骗最常见的手段，诈骗分子通过短信发送虚假查分网址，让考生输入姓名、考号、手机号、银行账号等信息后，将这些信息贩卖或者根据这些信息进行“精准”诈骗。

警方提醒：“在国家规定的正常查分期限之前，不法分子拿‘可以提前查分’为噱头，吸引考生家长的注意。”此类链接和手机APP，往往都是一些钓鱼网站和木马病毒，一旦点击或下载，不法分子就会窃取你手机里的个人信息，盗取网银或者一些支付平台里的现金。为此，查分请认准当地教育主管部门指定的查分网址，同时谨防各类涉及查分、录取的相关短信。

骗局2

伪造录取通知书

在此类诈骗手段中，骗子可能通过邮局，向考生寄送伪造的录取通知书，让考生将学杂费打入银行账户内。

警方提醒：有些学校会在自己的招生网上公布录取考生的通知书信息，还可以电话咨询被录取的院校，切勿相信自身没有报考的院校所投递来的录取通知书。

骗局3

低分能“跳档”录取

每年招生期间，都会有人自称有办法让不够一本线的考生录取到一本院校，不到本科分数线的能录取到本科院校。

警方提醒：现在是电脑录取，考生分数没到投档线，无法提档。

骗局4

花钱买“内部指标”

骗子称其有“内部指标”、“机动指标”、“高校自主招生指标”、“点招”等。

警方提醒：如有“补录”，各地高招办会进行网上公开征集志愿录取，不会以打电话的形式告知家长。

骗局5

提前获知录取结果

利用大家不熟悉招生程序，骗子鼓吹自己“上面有人”“保证录取”，公开叫价。

警方提醒：考生及家长应该以本地教育部门官方网站或者报考院校的官方网站公布的录取信息为准，切勿听信提前获知结果的忽悠。