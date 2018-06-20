习近平心中的长江经济带新路子什么样?

“云霞出海曙，梅柳渡江春。”长江作为中华民族的母亲河，不仅自然风景优美，而且也是中华民族的经济大动脉。推动长江经济带发展是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，是关系国家发展全局的重大战略，对实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。习近平在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会时指出：“长江经济带应该走出一条生态优先、绿色发展的新路子。”如何走出这样一条新路子？请随“学习中国”小编一起学习。

2018年4月26日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话。这是座谈会前，习近平于25日上午乘船沿江察看两岸生态环境和发展建设情况。

习近平指出：“推动长江经济带探索生态优先、绿色发展的新路子，关键是要处理好绿水青山和金山银山的关系。”要因地制宜选择好发展产业，让绿水青山充分发挥经济效益和社会效益，切实做到经济效益、社会效益、生态效益同步提升，实现百姓富、生态美的有机统一。

（本文来源：学习中国）