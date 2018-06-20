习近平心中的长江经济带新路子什么样?

昨天
2018年4月26日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在武汉主持召开深入推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话。这是座谈会前，习近平于25日上午乘船沿江察看两岸生态环境和发展建设情况。
二是要积极探索绿水青山转化为金山银山的路径，探索生态产品价值实现的路径。“绿水青山就是金山银山”。生态产品来自于自然生态系统，包括清新的空气、清洁的水源、肥沃的土壤和安全的食品等，几乎涵盖了人们生产生活的方方面面，是人们赖以生存和发展的自然条件。生态产品可以直接被人类消费，也可以通过发展生态利用型产业，生产生态友好型产品，从而实现生态价值。推动长江经济带发展，要积极探索生态产品价值实现路径，加快发展森林草原旅游、河湖湿地观光、野生动物驯养观赏等产业，积极开发观光农业、游憩休闲、健康养生、生态教育等服务。创建一批特色生态旅游示范村镇和精品线路，打造绿色生态环保的乡村生态旅游产业链。习近平强调：“选择具备条件的地区开展生态产品价值实现机制试点，探索政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现路径。”国家将长江流域的贵州、浙江、江西、青海等列为开展生态产品价值实现机制试点省份，开展国家生态产品价值实现机制试点工作，寻求生态产品价值实现、绿水青山真正变为金山银山的有效路径，以便为全国提供可复制、可推广的经验和借鉴。
三是要深入实施乡村振兴战略，用绿色发展助力脱贫攻坚大决战。长江经济带有着丰富的自然资源，有着实现绿色发展的天然基础。但长江经济带生态环境形势严峻，区域发展不平衡，城市扩围与资源耗散的矛盾突出，严重制约了绿色发展。深入实施乡村振兴战略，能让绿水青山更有价值，同时也能解决一些相关的突出问题。良好生态环境是农村最大优势和宝贵财富。要以绿色发展引领乡村振兴，完善制度体系建设，吸引更多资本、技术、人才等要素向农业农村流动，带动广大农民积极参与，将乡村生态优势转化为发展生态经济的优势，推动乡村自然资本加快增值，打造人与自然和谐共生发展新格局。乡村振兴，摆脱贫困是前提。要以绿色发展助力精准扶贫、精准脱贫，坚决打好脱贫攻坚战。习近平指出：“发挥农村生态资源丰富的优势，吸引资本、技术、人才等要素向乡村流动，把绿水青山变成金山银山，带动贫困人口增收。”
习近平指出：“推动长江经济带探索生态优先、绿色发展的新路子，关键是要处理好绿水青山和金山银山的关系。”要因地制宜选择好发展产业，让绿水青山充分发挥经济效益和社会效益，切实做到经济效益、社会效益、生态效益同步提升，实现百姓富、生态美的有机统一。
（本文来源：学习中国）