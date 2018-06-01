“We爱”亮相上海国际电影节！“两岸青年短片大赛”电影大师交流营“开机”！

文汇报

爱的镜头沟通两岸，光影梦想连接彼此。

今天（20日）下午， “We爱•第二届两岸青年短片大赛” 上海电影大师交流营开营仪式 暨 第21届上海国际电影节专场展映 在上海大光明电影院举行 56位两岸青年电影创作者齐聚上海 开启了一段电影艺术交流之旅 8部“We爱•第二届两岸青年短片大赛” 推荐作品登上了大银幕！ 上海市人大常委会副主任沙海林、上海市人民政府台湾事务办公室主任李文辉、文汇报社社长黄强、沪测信息科技（上海）有限公司顾问孙大千以及主办单位领导、嘉宾和来自两岸的青年电影创作者等百余人出席了开营仪式。 上海市人大常委会副主任沙海林宣布开营。 上海市人民政府台湾事务办公室主任李文辉将大赛主题场记板授予营员代表。

文汇报社社长黄强在致辞中表示，文汇报社始终秉持人文大报定位，致力于推动两岸文化交流与发展。希望通过8天的交流互动，两岸青年能加深了解、加深融合，让交流营活动成为各位人生旅途上一次精彩的定格。



营员代表、参赛片《贰加贰》导演团队林煜圣、郭昱辰、傅艺超、陈弈帆现场进行了访谈互动。“去年在交流营受益匪浅，不仅从大师和营员们身上学习到很多，还结识了一群好兄弟。”他们建议第一次参加交流营的营员们好好珍惜这段缘分，认真学习，认真交朋友，享受整个过程。

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他们说：一起拍过片，就是过命的交情 | 两岸导演合拍短片《贰加贰》温暖上线



开营仪式后，领导嘉宾和营员们观摩了第21届上海国际电影节“We爱•第二届两岸青年短片大赛”专场展映。8部展映短片从大赛征集到的作品中遴选而出，一个个关于爱的故事背后，是当代青年对社会和时代的观察与思考。

“We爱•第二届两岸青年短片大赛”自今年2月14日启动以来，受到两岸青年电影人热情关注。至4月30日征集结束，大赛共收到两岸参赛作品2119部。这些作品大多将镜头对准了身边的普通人，一幕幕充满爱意的场景，一个个真实而鲜活的故事，或温暖感人、或轻松诙谐、或发人深省……传递着两岸青年电影人对当下的感知、对生活的省察、对爱的理解。经过为期一个月的初评、复评，50部入围作品脱颖而出。

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为爱点赞！“We爱•第二届两岸青年短片大赛”电影节展映作品揭晓



本次大赛由上海市海峡两岸交流促进会、上海文化联谊会、上海市科技艺术教育中心等指导，文汇报社、上海市广播影视制作业行业协会、沪测信息科技（上海）有限公司等共同主办，MMA微电影协会、华联国际多媒体股份有限公司等协办，上海市台胞服务中心、上海瑞创影视有限公司、民众日报、博硕文化股份有限公司、未来事件交易所、青年公社等支持，爱奇艺、东森新闻云作为战略合作伙伴参与大赛。

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回顾第一届“We爱•两岸青年短片大赛”上海电影大师交流营

作为“We爱•第二届两岸青年短片大赛”的特别活动，为期8天的“电影大师交流营”成为两岸青年电影创作人学习交流、沟通分享的平台。交流营期间，大陆知名制片人祁伟礼、知名导演程亮、台湾知名电影监制李亚梅、知名导演李运杰等将现场授课，分享创作心得，与青年创作人员面对面交流。

同时，营员们还将前往上海电影博物馆、车墩影视基地等沪上文化地标和业界公司参访交流，并将组成多个拍摄团队，在新天地等地开展48小时拍摄实训，以“爱上海”为主题制作采风短片，挖掘更多爱的故事。

大赛颁奖典礼将于26日举行，揭晓本次大赛五项大奖，包括金、银、铜奖各1名，优秀奖6名，We爱奖1名，并展映部分优秀“爱上海”采风短片。

8天的交流中，

两岸青年会激荡出怎样的创意火花？

谁会捧得最终的大奖？

让我们一起期待！