“We爱”亮相上海国际电影节！“两岸青年短片大赛”电影大师交流营“开机”！

文汇报
爱的镜头沟通两岸，光影梦想连接彼此。
今天（20日）下午，
“We爱•第二届两岸青年短片大赛”
上海电影大师交流营开营仪式
暨
第21届上海国际电影节专场展映
在上海大光明电影院举行
56位两岸青年电影创作者齐聚上海
开启了一段电影艺术交流之旅
8部“We爱•第二届两岸青年短片大赛”
推荐作品登上了大银幕！
上海市人大常委会副主任沙海林、上海市人民政府台湾事务办公室主任李文辉、文汇报社社长黄强、沪测信息科技（上海）有限公司顾问孙大千以及主办单位领导、嘉宾和来自两岸的青年电影创作者等百余人出席了开营仪式。
上海市人大常委会副主任沙海林宣布开营。
文汇报社社长黄强在致辞中表示，文汇报社始终秉持人文大报定位，致力于推动两岸文化交流与发展。希望通过8天的交流互动，两岸青年能加深了解、加深融合，让交流营活动成为各位人生旅途上一次精彩的定格。
营员代表、参赛片《贰加贰》导演团队林煜圣、郭昱辰、傅艺超、陈弈帆现场进行了访谈互动。“去年在交流营受益匪浅，不仅从大师和营员们身上学习到很多，还结识了一群好兄弟。”他们建议第一次参加交流营的营员们好好珍惜这段缘分，认真学习，认真交朋友，享受整个过程。
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他们说：一起拍过片，就是过命的交情 | 两岸导演合拍短片《贰加贰》温暖上线
开营仪式后，领导嘉宾和营员们观摩了第21届上海国际电影节“We爱•第二届两岸青年短片大赛”专场展映。8部展映短片从大赛征集到的作品中遴选而出，一个个关于爱的故事背后，是当代青年对社会和时代的观察与思考。
“We爱•第二届两岸青年短片大赛”自今年2月14日启动以来，受到两岸青年电影人热情关注。至4月30日征集结束，大赛共收到两岸参赛作品2119部。这些作品大多将镜头对准了身边的普通人，一幕幕充满爱意的场景，一个个真实而鲜活的故事，或温暖感人、或轻松诙谐、或发人深省……传递着两岸青年电影人对当下的感知、对生活的省察、对爱的理解。经过为期一个月的初评、复评，50部入围作品脱颖而出。
↓↓↓点击查看8部展映作品详情
为爱点赞！“We爱•第二届两岸青年短片大赛”电影节展映作品揭晓
本次大赛由上海市海峡两岸交流促进会、上海文化联谊会、上海市科技艺术教育中心等指导，文汇报社、上海市广播影视制作业行业协会、沪测信息科技（上海）有限公司等共同主办，MMA微电影协会、华联国际多媒体股份有限公司等协办，上海市台胞服务中心、上海瑞创影视有限公司、民众日报、博硕文化股份有限公司、未来事件交易所、青年公社等支持，爱奇艺、东森新闻云作为战略合作伙伴参与大赛。
戳视频↓↓↓
回顾第一届“We爱•两岸青年短片大赛”上海电影大师交流营
作为“We爱•第二届两岸青年短片大赛”的特别活动，为期8天的“电影大师交流营”成为两岸青年电影创作人学习交流、沟通分享的平台。交流营期间，大陆知名制片人祁伟礼、知名导演程亮、台湾知名电影监制李亚梅、知名导演李运杰等将现场授课，分享创作心得，与青年创作人员面对面交流。
同时，营员们还将前往上海电影博物馆、车墩影视基地等沪上文化地标和业界公司参访交流，并将组成多个拍摄团队，在新天地等地开展48小时拍摄实训，以“爱上海”为主题制作采风短片，挖掘更多爱的故事。
大赛颁奖典礼将于26日举行，揭晓本次大赛五项大奖，包括金、银、铜奖各1名，优秀奖6名，We爱奖1名，并展映部分优秀“爱上海”采风短片。
8天的交流中，
两岸青年会激荡出怎样的创意火花？
谁会捧得最终的大奖？
让我们一起期待！
策划丨王蔚
图片丨陈龙、张挺
文、编辑丨蒋竹云
视频制作丨王卓
现场支持丨郝新莉、颜玮韵、陈云峰、张伊辰、祁骏、张夏、钱家跃、徐晓斌