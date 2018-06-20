习近平接受十三国新任驻华大使递交国书

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：国家主席习近平20日下午在人民大会堂接受13国新任驻华大使递交国书。

盛夏时节，晴空万里，艳阳高照。人民大会堂北门外台阶上，礼兵分列红地毯两侧。号手吹响迎宾号角，新任驻华使节们先后抵达，沿着台阶拾级而上，进入北京厅。使节们依次向习近平呈递国书，习近平同他们亲切握手并合影留念。这13位新任驻华大使是：

巴巴多斯驻华大使杰克曼、

秘鲁驻华大使克萨达、

安哥拉驻华大使内图、

摩尔多瓦驻华大使杰利马莱、

印度尼西亚驻华大使周浩黎、

多米尼克驻华大使查尔斯、

新西兰驻华大使傅恩莱、

塞浦路斯驻华大使图马齐斯、

特立尼达和多巴哥驻华大使西丹辛格、

摩洛哥驻华大使梅库阿尔、

苏丹驻华大使沙维尔、

黑山驻华大使帕约维奇、

圣马力诺驻华大使萨利齐奥尼。

习近平欢迎各国使节来华履新，请他们转达对各有关国家领导人和人民的诚挚问候和美好祝愿，强调中国高度重视发展同各国关系，愿进一步增进互信、合作与交往，推动双边关系不断迈上新台阶，更好造福中国和各国人民。希望使节们为此作出积极贡献。中国政府将为使节们履职提供便利和支持。

使节们转达了各自国家领导人对习近平的亲切问候，表示各国高度重视发展对华关系，珍视人民间友谊，希望积极参与“一带一路”建设，深化双方互利合作。使节们对出使中国深感荣幸，表示愿致力于增进各自国家同中国间相互了解和友谊、促进两国各领域交流合作。

王毅参加上述活动。