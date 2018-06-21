第21届上海国际电影节“一带一路”电影周成果多-从这里出发牵手“一带一路”好作品

晨报记者 曾索狄

从2015年的“丝绸之路”展映单元，到今年首设的“一带一路”电影周，上海国际电影节始终以开放的姿态与热情，推动“一带一路”沿线国家和地区的电影文化交流。在过去的几天里，“一带一路”电影周的系列活动更成功吸引了海内外影人：在这里，不仅各国电影人、电影机构有了更密切的互动，普通影迷也通过一部部佳片，对“一带一路”的文化产生了深切的共鸣。



建联盟

“朋友圈”由此逐步扩大

从2015年设立“丝绸之路”展映单元，到2016年将“一带一路”设置为国际展映板块的常设单元；从2017年与匈牙利、希腊、菲律宾等13个国家的电影节和电影机构代表签订“一带一路”电影合作备忘录，到今年首次设置“一带一路”电影周，并与保加利亚、埃及、希腊、印度等29个国家的31个电影机构结成“一带一路”电影节联盟……这些年，上海国际电影节不断发挥其作为国际A类电影节的使命与影响力，拓展“一带一路”沿线国家和地区的电影合作与交流。

在此次“一带一路”电影周的圆桌论坛上，来自“一带一路”电影节联盟的电影机构负责人汇聚一堂，共同探讨电影文化的交流与开放平台的搭建。作为东道主，上海国际电影节影视中心主任傅文霞表示，希望“一带一路”的电影人可以共同商讨未来的合作。她认为，明年可以针对某一个主题，请每个国家根据自己的电影来挑选，进行主题展映。

对此，加入“一带一路”电影节联盟的负责人也都充满期待。印度孟买电影节从去年就开始和上海国际电影节合作，孟买电影节的艺术总监斯姆里奇基兰表示，签约电影节联盟后，对各国电影节有了更多的了解。至于如何通过不同主题的策展，促进“一带一路”电影节联盟不同成员国之间的交流，保加利亚索菲亚国际电影节的主席斯蒂芬奇塔诺夫表示，索菲亚国际电影节努力向观众展现新兴导演和后起之秀的作品，下一届电影节的目标就是打造一个有关中国电影的单元。格鲁吉亚国家电影中心国际关系部总监戴维瓦沙泽更直言，电影节本身就是很好的载体，希望能够把格鲁吉亚的电影带来中国上映。

开峰会

助力中国电影“走出去”

“一带一路”电影周的设立，为电影人加深理解、互相合作提供了重要的平台。连日来，上海国际电影节国际影视市场（电影板块）的“一带一路”主题馆总是人头攒动。昨天，“一带一路”高层圆桌峰会在上海国际旅游度假区申迪文化中心举行，来自意大利、菲律宾、哈萨克斯等国家的电影节主席、艺术总监以及国内知名电影人更齐聚浦东，展开产业互通交流，探讨合作途径。

知名编剧严歌苓在会上说，要看懂一个国家和地区，最简便的方式就是看他们的电影，“电影是用最提纯、浓度最高的方式去反映一个民族的文化和情感。”她举例说，自己有的作品非常短小，但被改编成电影后，影响很大，希望未来能继续拿出真诚的创作。而导演陈思诚则表示，中国电影不断进步，“一带一路”电影周等平台的出现，为中国电影“走出去”提供了更多的可能性，“‘一带一路’ 沿线国家和地区可能占到全世界人口的60%，我们特别希望通过电影节、电影周的活动，有一个中国电影走出去的窗口。”

打造了《捉妖记》等大片的安乐影片总裁江志强说，过去中国电影很少有机会能到“一带一路”沿线国家和地区拍摄，但现在有了更多的机会，“‘一带一路’很多地方的景色非常吸引人，甚至是没拍过的地方，我希望未来能够有更充分的合拍协议方便我们前往拍片。”博纳影业董事长于冬认为，以“一带一路”电影周为契机，上海乃至于全中国都在吸引“一带一路”的优秀电影人才，“中国的电影市场是一个强大的吸盘，吸引了全球的电影人。上海有国际电影节的影响力，又有非常好的产业基础，是有先天优势的。”

看展映

“一带一路”与观众零距离

除了影视行业的高峰交流，本届“一带一路”电影周的展映活动，也让国内影迷零距离了解这些国家与地区的电影新作。影迷叶小姐告诉记者，今年她买了包括《柔情史》和《我的女儿》等多部“一带一路”电影周的展映影片，观影过程也非常惊喜，“过去对这些国家的电影其实不算了解，但今年选的片子真的很出色，尤其讲亲情的内容让人很有共鸣。”影迷陈先生则对俄罗斯电影《心律失常》 情有独钟，“男主角的表演非常动人”。

更值得一提的是，今年，专业选片人从“一带一路”电影周的26部展映作品中选出8部入围作品，并由现场观众和媒体评审推选产生电影周的“最受观众喜爱影片”、“媒体关注影片”、“媒体关注电影人”三项荣誉。

昨晚，“一带一路”电影之夜活动正式揭晓了这些荣誉：波兰影片《平安夜》成为“最受观众喜爱影片”； 俄罗斯影片《心律失常》和意大利电影《我的女儿》摘得“媒体关注影片”； 中国影片《柔情史》导演、主演杨明明，与印度尼西亚、荷兰、澳大利亚、卡塔尔的合拍片《亦真亦幻》导演卡米拉·安迪尼，成为“媒体关注电影人”。