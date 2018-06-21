首轮印象：人才凋零，但依旧精彩

贺宇

2018年夏天的俄罗斯，让所有人都感觉分外冷。世界杯小组赛首轮的16场比赛中，传统意义上的强队或准强队无论比赛结果如何，基本都表现不佳。

这并非意料之外——世界杯是这个星球上强度最高的足球赛事。俱乐部比赛或许可以有更加稳定的技战术演练，但国家队的重大杯赛才是激发潜能、挑战极限的地方。在这种比赛环境下，能力不过硬的伪球星，实力衰退的老球星，无法维持球队的稳定，因此本届杯赛呈现混战之势，任何一场比赛都难以预测。

欧洲诸国的战绩不错，东道主俄罗斯揭幕战便打爆沙特，西葡之战打得荡气回肠，法国、英格兰、比利时等算是过关（比利时虽然大比分，但上半时发挥糟糕）。但卫冕冠军德国的表现非常之差——他们在四年后人员衰退，压阵的一些重要老将退役后，被舆论吹捧的德国新人群事实上根本无法承担起重任。德国在前场缺乏绝对强点的情况下，只能采用多人群插的极端战术，中后场被掏空随后被墨西哥疯狂反击干掉。

另一个来自欧洲的夺冠热门法国表现同样不济。德尚手握本届杯赛里最豪华的阵容，但进攻端极其僵化。格里兹曼顶在中锋位置，博格巴则持续在中后场，法国毫无纵向换位，也就无法合理组合起两大球星，让他们充分发挥。事实上，博格巴下半时首次前插就制造了那个关键的第二球——希望这能给德尚后面的比赛一点启发。

拉丁美洲群雄的实力基本全在衰退。阿根廷被冰岛有序的大巴基本封死，哥斯达黎加、哥伦比亚、乌拉圭的人员结构都已严重滑坡，基本框架里的人员，并没有半点亮眼的新鲜色彩。我们看到的是跌跌撞撞的乔尔·坎贝尔，体力不支的布莱恩·鲁伊斯，身体素质衰退的夸德拉多、法尔考和J罗，脚下发软的苏亚雷斯。只有墨西哥扛起了拉美足球的大旗，然而，他们的实力事实上也比四年前严重衰退了，只是碰到了采用自杀打法的德国，激发出了状态。

来自亚、非的球队，普遍表现符合预期。亚洲的伊朗展现了极佳的韧性，另外就是日本啃下了本组最强的哥伦比亚（虽然要拜对手刚开场犯错染红所赐）。来自非洲的球队，塞内加尔证明了自己的实力，尽管在面对波兰时他们暴露了很多思路上的问题，但球员素质起码是过关的。

事实上，在金元足球的环境下，欧洲主流联赛，加上大俱乐部汇聚了巨大的资本，这已经对全世界的人才输送产生了深刻影响。过早加盟主流联赛的欧洲小国球员，即便有潜力，也可能遭遇巨大的不确定性，包括卡普斯特卡（波兰）、日夫科维奇（塞尔维亚）这样曾经展现过潜质的球员都已经沉沦。而南美国家同样由于欧洲资本的吸引，除了主流欧洲联赛之外，东欧的金元联赛同样是让南美球员在经纪人产业链的驱动下过早离开本土的动因。这掰断了很多国家的人才上升通道——虽然不能说，这是当今足坛人才凋零的唯一原因，但无疑是很重要的一部分。这届杯赛，真的有让人印象非常深刻的新人出现吗？

世界杯在继续，尽管处于人才凋零期，但这绝不会是一届难看的杯赛，因为不确定性极高，所有球队在急剧消耗中，会卷入疯狂的漩涡；在实力接近的情况下，主帅的作用将会进一步凸显。让我们至少期待这一点：世界杯永远不会无聊。



●最佳球队表现：墨西哥

在比上届实力衰退的情况下，墨西哥依托迅猛的地面争夺，构建起了防守反击体系，此外大量输出跑动，也是击败德国的关键。

●最佳教练表现：奎罗斯（伊朗）

伊朗展现了非凡的韧性，奎罗斯将己方的球员很好地组合在一起，尽管球员状态有些并未达到最佳，但依靠合理的人员安排，以及善用替补球员，奎罗斯等到了最后的胜利。

●最佳球员表现：C罗（葡萄牙）

C罗对阵西班牙的表现，不是三个进球就能涵盖的。他打出了本届杯赛的最高时速，同时高强度跑动（＞25km/h）逾400米，冲刺达30次。这位33岁的老将以自己的发挥支撑了全队，他的冲击和做球衔接也非常亮眼，压力下的任意球爆射更可当选首轮的最佳入球。

●最佳比赛：西葡之战

西班牙占据了绝对上风，但在开局阶段葡萄牙利用反击战的冲击，事实上有打入第二球的机会。本届杯赛西班牙仍有诸多问题，但老将和年轻人都调动出了非凡的动力，而葡萄牙方面出现的战术问题也值得品味。综合来看，这场3:3的平局是首轮最佳比赛。