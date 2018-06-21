金昊

从圣彼得堡市中心出发去球场，需要换乘一次，就在换乘时难得的信号通畅时段，我的手机上显示出波兰与塞内加尔的最终结果。时隔16年重回世界杯舞台的塞内加尔首场比赛就把“各怀鬼胎”的波兰人打得满地找牙，塞内加尔人用这样的方式给小组赛首轮画上了句号。

从揭幕战的5:0开始，阿根廷、德国、巴西、哥伦比亚，这些强队和准强队在第一轮就被对手折磨得苦不堪言。一时间，“慌”成了社交媒体上的最大热点，源头来自梅西拍摄的一个广告，梅西本人不幸中枪，随后加入的人越来越多，足够组成一支梦之队了。德国被墨西哥击败，勒夫很“慌”；巴西被瑞士逼平，内马尔很“慌”；西班牙被葡萄牙逼平，上任不久的耶罗也很“慌”。

调侃完了自然得来说说正经的，毕竟球场上决定比赛结果的是实力和运气，而不是段子。先来说实力，德国输给墨西哥显然是首轮比赛里最大的冷门，但从国际足坛技战术发展的趋势来看，这场失利也并非无迹可寻。在这个不能仅仅依靠传球去赢得比赛的时代，连最擅长使用控球体系的瓜迪奥拉都会在阵容里选择萨内这样的边路突击手，德国队居然仍妄想着用纯团队协作来对付“见了谁都得咬一口”的墨西哥人。事实证明，没有人能够阻止历史的车轮。

除了实力，运气也是个大问题，南美双雄巴西和阿根廷的运气就不太好。场面完全占优的“桑巴军团”始终无法撬开瑞士队的城门，库蒂尼奥的进球也是在禁区外完成的射门。全场比赛，巴西队进入瑞士禁区的次数屈指可数，而瑞士仅用一次头球就扳平了比分。阿根廷的运气则更是差到了家，有可能是最后一次带领球队出战世界杯的梅西在踢飞点球的同时，也踢飞了阿根廷拿下首胜的可能，顺便间接助攻冰岛队成为“鸡汤派”的新宠。

法特希打进乌龙球的瞬间，圣彼得堡体育场里的俄罗斯球迷彻底被点燃了，与之形成鲜明对比的，是埃及球迷写满了“震惊”的脸。赛前得知萨拉赫确定首发的他们从地铁站开始就跟俄罗斯球迷互飙口号。但那一刻，所有埃及球迷似乎都看到了埃及队的结局。值得一提的是，本届世界杯打进乌龙球的球队，最终都没赢球。

算上法特希打乌龙，本届世界杯已经诞生了五粒乌龙球。开赛一周都不到，俄罗斯世界杯的总乌龙数居然已经追平了上一届的巴西世界杯，各队的后卫们像“开挂”一般盯着自家球门“疯狂操作”，这里面既有摩洛哥后卫布杜哈兹精彩的鱼跃冲顶，也有法特希这种禁区内不看球门打远角的神操作。

顺便提一句，整个世界杯历史上，进乌龙球最多的一届世界杯（1998年法国世界杯）也才诞生了六个乌龙。破纪录指日可待。