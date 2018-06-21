力求提前出线，法国队酝酿大变阵-重用“大吉鲁”，调整中后场

晨报特派记者 俞 炯

（莫斯科6月20日电）

俄罗斯世界杯小组第一轮过后，在德国、阿根廷、巴西等球队纷纷受阻的情况下，夺冠热门法国队是为数不多取得开门红的传统劲旅。现在他们的主教练德尚准备在本周四的小组赛第二轮比赛中，一举擒下首轮战败的秘鲁队，争取能够提前获得小组出线权。

其实法国队的世界杯第一场比赛也并不顺利，面对实力并不强的澳大利亚人，他们对密集防守束手无策，强大的中场和三名出色的锋线球员都无法真正在比赛中创造出好的得分机会。法国队只是靠着一个VAR视频裁判判罚的点球，以及澳大利亚人的乌龙球，才艰难获胜。正是因为这样，德尚已经准备在第二场和秘鲁队的比赛中调整阵容，以期一举压制对手，在比赛之初就奠定胜局。如果法国队能够顺利拿下秘鲁队，那么两战全胜的他们大概率将提前获得小组出线权，主力球员可以有充分的时间休整来备战淘汰赛阶段的比赛，替补球员们也能够得到比赛的机会找找状态。

变化最大的将是法国队的锋线，鉴于首场比赛中锋吉鲁替补出场后发挥了不错的作用，这位切尔西球星极有可能在和秘鲁队的比赛中进入首发阵容。

那场比赛，吉鲁在第70分钟替补登场，换下格里兹曼。他上场后改变了场上的进攻节奏。第80分钟，正是吉鲁为博格巴做球，后者的一脚射门打在对手身上弹入球门。作为中锋，吉鲁为法国队的进攻提供了一个稳定的支点，尤其是在澳大利亚后卫们都是身高力量型球员的情况下，吉鲁的存在十分必要。而且高中锋一直是对付密集防守最好的武器之一。

对于吉鲁，德尚表示对他首战替补出场的表现很满意，“吉鲁已经在国家队有一段时间了，他的效率非常高。那场比赛我做出了不同的选择，吉鲁也很失望，但他把失望化作动力的方式才是最重要的。”

鉴于秘鲁队基本上也将采取防守反击的策略，因此吉鲁会在这场比赛里得到重用，德尚准备用他取代巴塞罗那小将登贝莱，这样格里兹曼拉到左边路，姆巴佩在右边路，中路突前的位置交给吉鲁。

法国媒体一度猜测格里兹曼可能失去主力的位置，就像主教练德尚在2016年欧洲杯小组赛第二轮里做的那样。不过德尚表示马竞前锋将会继续首发，“格里兹曼就是格里兹曼，他依然是我们进攻线上的领袖。不过，第一场比赛他可能没有拿出最好的状态，所以他必须做得更多。”

球队中场方面，攻防能力都很强的马图伊迪将会替代第一场表现平平的托利索，后防线上，右后卫位置上，西迪贝也可能替换帕瓦尔首发出战秘鲁。