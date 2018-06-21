阿根廷想赢需要变阵-克罗地亚不会受“驱逐门”影响

晨报特派记者 金 昊

（下诺夫哥罗德6月20日电）

在阿根廷球迷的设想中，赢下冰岛和尼日利亚，争取再干掉克罗地亚，阿根廷小组第一名出线是绝对的大概率事件。但事实上，这样的想法和2002年世界杯的“进一球，拿一分，赢一场”一样可笑。

被冰岛逼平之后，阿根廷球迷终于可以冷静冷静了，阿根廷队也该“醒一醒”了。如果他们不能拿下与克罗地亚的比赛，那么他们的出线形势将变得异常艰难。赛前，克罗地亚队刚刚开除了卡利尼奇，但从克罗地亚的人员配置以及卡利尼奇在队内的人缘来看，这件事对他们造成的影响微乎其微。

阿根廷：桑保利变阵面临艰难抉择

对于桑保利而言，除了梅西之外，阿根廷没有人是必须首发的，即便他首轮罚丢了点球。一场平局过后，面对本组目前排名第一的克罗地亚，阿根廷必须赢下比赛才能保留出线希望。所以，阿根廷媒体也在赛前传出了桑保利即将变阵的消息，迪马利亚、罗霍等人都将无缘首发。

但从阿根廷现在的人员配置来看，首战的首发当中最应该被调整的是梅萨。这位来自阿甲独立队的中场球员在比赛中完全跟不上梅西的思路，这也让梅西在前场进攻时直接缺少了一个可以信赖的传球点。在这个位置上，迪巴拉和帕文都是更好的选择。

除了人员上的选择，桑保利还需要头疼梅西的位置，从第一场比赛来看，梅西仍然没有适应阿根廷中场进攻核心的位置，在巴内加也能够出任这个位置的情况下，让梅西回归右边锋或许是个不错的选择。但要为这些选择承担责任的桑保利，或许会做出更加保守的选择。

克罗地亚：开除卡利尼奇几乎没影响

这不是卡利尼奇本赛季第一次惹怒主帅了。上赛季联赛中，卡利尼奇就曾经在训练中因得知了“第二天首发的是库特罗内”而表现散漫，最终被主帅加图索驱逐出了训练场并从第二天的18人大名单里删除。

首战战胜尼日利亚对于“格子军团”来说算是个不错的开头，正因如此，也有很多人在担心“卡利尼奇事件”会影响克罗地亚的状态。但实际上，无论是主帅达利奇在发布会上为卡利尼奇留足面子的表态，还是克罗地亚队员在社交媒体上对这件事毫无反应的情况来看，克罗地亚队几乎没受什么影响。

要知道，2016年法国欧锦赛时，实力强大的西班牙就是在领先之后放松了警惕，从而被克罗地亚扳平、反超。这也能够从侧面说明这是一支意志力坚定的球队。目前，克罗地亚队没有传出任何伤病的消息。在卡利尼奇告别球队之后，霍芬海姆前锋克拉马里奇和法兰克福前锋雷比奇将成为曼朱基奇合格的替补。



6月21日20:00

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阿根廷VS克罗地亚