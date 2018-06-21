银联闪付被盗刷难实现

晨报记者 刘志飞

近日，一则关于《隔着裤兜就能把钱刷走》的文章，又让银联闪付的用户神经紧张了起来，文中称“凡支持闪付功能的IC卡和手机只要停留在读卡器5厘米范围内，即可获取卡主包括姓名、身份证号、最近10次的消费、取现、转账记录等各种信息，更有被盗刷的风险。据了解，类似的新闻前两年就曾出现，银联相关人士也早就出来辟谣过。不过，为了打消消费者的疑虑，记者近日又采访了多位业内专家。

某金融支付风控专家表示，大家所担心的移动支付盗刷，其根源是对小额免密免签业务的片面了解。实质上，小额免密免签是指在对结账速度有一定要求的行业和商户，针对一些单笔交易金额在规定限额以下的联机交易，无需跳转密码键盘验密、打印签购单验签名等步骤，直接实现快速支付。支持小额免密免签的，除了金融IC卡，还包括承载IC卡信息的移动设备以闪付联机方式发起的交易。记者从银联相关人士处了解到，自2015年推出小额双免业务以来，尚未发生过新闻中所说的“盗刷“事件。

据专家解释，POS机非接感应的理想距离是5cm以内，不法分子不太可能直接拿出POS机进行盗刷，如果放在衣物或者包裹中，距离已经超过5cm，非接交易成功率非常低。

银联技术人员也表示，银联严格按照收单业务管理办法拓展商户，严格管理移动POS，如果发生不法分子使用移动POS窃取持卡人资金的事件，可通过商户结算信息追究到机构责任，并视违法行为严重程度追究到违法者。另外，一旦持卡人因手机或IC卡丢失发生免密支付交易造成资金损失，72小时之内，银联会将向持卡人进行足额补偿。

事实上，中国银联联合各发卡及收单成员机构为提升持卡人的免密支付体验早已进行了充足的准备工作，包括技术层面的系统改造准备、系统改造升级、业务上线等各个环节。小额双免业务在业务开展之初就非常重视对持卡人权益的保护，并通过业务规则明确发卡银行应向持卡人告知小额双免业务的义务，保护持卡人的选择权和知情权。同时，对持卡人所担心的资金安全保障，中国银联建立了风险赔付机制，补偿持卡人因丢卡或失窃而带来的损失。对于可受理金融IC卡小额双免业务的商户，中国银联也建立了较高的准入门槛，通过收单机构或银联审核的商户才可开展小额双免业务。