银行理财收益风险均下降

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

“理财产品收益率超过6%就要打问号，超过8%很危险，超过10%就要做好损失全部本金的准备。”中国银保监会主席郭树清日前在陆家嘴论坛给普通投资者提供一个参考数据。事实上，郭树清的话反过来也可以理解为，银行理财产品收益率虽然不算高，但也是相对比较靠谱的理财产品。不过，有统计显示，5月份银行理财的价格指数和风险指数都在下降，市场上年化收益率超过6%的银行稳健型理财产品更是凤毛麟角了。

理财价格连跌3个月

5月，全国银行理财价格指数延续下降趋势。据普益标准最新的报告显示，5月份全国银行理财价格指数继续下行，已连续三个月下跌，环比下跌1.63点至110.57点。不同开放类型产品价格指数走势均有所下跌，走势趋同，其中封闭式预期收益型产品价格指数环比下跌1.43点至115.03点； 开放式预期收益型产品价格指数结束连续17个月的上涨后，连续两个月出现下跌，5月环比下跌1.93点至103.88点。普益标准研究员认为，受市场资金面的影响，在资金面趋于宽松的情形下，理财产品价格指数自然会有所下滑，同时，资管新规落地后，银行机构对于新发产品的态度普遍谨慎，以往通过“以价冲量”的情况将得到抑制。

从收益表现来看，5月全国理财产品平均收益下降7bp 至4.62%。5月市场流动性虽然由于双税期的原因有一定波动，但是整体来看较为宽松，资金面较为平稳，这也是银行理财产品指数及收益下滑的重要原因之一。

理财风险开始下降

全国银行理财风险指数是由目标银行承担的隐形风险、价格波动风险以及投资于基础资产传递风险三类风险加权所得，主要反映了银行理财市场的整体风险状况。该指数越大说明对应市场的风险也越高，反之则风险越低。

从风险指数来看，全国风险指数下行，风险受到较为有效的抑制，5月环比下降3.19点至106.03点。从近期三类风险的表现来看，随着资管新规的落地，银行刚兑将被逐步打破，银行承担的隐性风险出现小幅下跌，5月环比下跌1.49点至106.04点； 随着中美贸易摩擦的缓和（上周中美贸易摩擦再度升级），基础资产传导风险出现较为大幅度下跌，环比下跌9.22点至91.26点；5月央行的通过各类货币政策工具的使用，对缓解税期、票据到期等因素引起的流动性结构性趋紧起到了积极作用，使得整体资金面趋于平稳，因此，价格波动风险指数本月处于平稳状态，较上月仅上涨0.08点。

理财财富稳定累积

银行理财产品的财富指数反映的是投资者在一段时间内的累计收益。

从财富指数来看，银行理财财富指数相较4月环比上涨0.42点至110.64点，增速稳定，全国银行理财财富继续稳定累积。

这个也不难理解，虽然资管新规已明确银行理财产品净值化转型的方向，但目前银行理财市场仍以预期收益型产品为主，因此收益与时间呈现正相关关系。银行理财市场财富指数随时间推移持续上行，仅有单月增幅差异的变化。2018年5月，财富指数达110.64点，涨幅平稳，银行理财财富稳定积累。