我国银行业 扩大开放不会外资化

交通银行首席经济学家 连 平

十九大明确提出要推动形成全面开放新格局。2017年12月，银监会宣布银行业对外开放新举措：我国银行业扩大开放步伐加快，市场的反应总体上正面和积极。但有观点基于部分拉美和东欧国家曾经发生的案例，担忧扩大开放会带来银行业外资化，我认为这似乎是有些多虑了。基于目前我国银行业发展状况、银行业扩大开放的相关规定和国家有关金融业发展的总体方针，在可预见的将来，银行业外资化的现象应该不会在我国出现。

改革开放40年以来，尤其加入世贸组织之后，中国银行业的综合实力得到了很大提升，已经跃居世界首位。从资产规模来看，按照当时汇率，2016年我国银行业总资产已达33万亿美元，超越欧盟的31万亿美元成为全球第一。同期美国银行业为16万亿美元，日本银行业仅为7万亿美元。从《银行家》杂志主要考虑一级资本实力和盈利能力的全球银行排名来看，2017年世界前一千家大银行中，中国上榜银行达到126家，较13年前上榜银行增加了110家，四大国有银行排名稳居前十。而欧美传统老牌商业银行排序却逐步后移，如汇丰控股、三菱UFJ金融集团、美国银行、花旗集团排名都有不同程度的下降。我国上榜银行资产总计25.3万亿美元，税前利润共计2930亿美元，与其它国家相比均有较大优势，且这种优势仍在进一步扩大。上榜银行的一级资本总额在2016年即已超过美国，以1.19万亿美元的规模成为世界银行业的新龙头。其中，中国工商银行、中国建设银行、中国银行的一级资本分别为2812亿美元、2258亿美元和1991亿美元。同期美国银行、花旗集团和汇丰控股的一级资本分别为1903亿美元、1783亿美元和1380亿美元。外资银行2008年后资本扩张速度明显放缓，美国银行、花旗集团和汇丰控股的一级资本年平均增速分别为10%，9%和3.5%，而同期中国工商银行、中国建设银行、中国银行的一级资本年平均增速分别为19%，20%和17%。