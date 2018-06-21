股市跌跌不休，什么是安全边际的关键指标

兴全基金 黄鼎钧

A公司股价20元，去年每股盈利2元的公司，B公司股价25元，去年每股盈利2.5元的公司，在其他假设不变的情况下哪家公司的股票好？

从估值的角度来看是一样好，虽然B公司每股盈利比较高，但是股价也和A公司一样是每股盈利的10倍，也就是我们这里要说的市盈率。

市盈率是什么呢？

市盈率是股价和公司盈利的比值，它可以衡量股票的投资风险，计算公式为每股价格除以每股盈利。当每股价格上升时，市盈率就会提高；而当每股盈利上升时，市盈率就会下降。假设两只银行股，一只市盈率10倍，另一只市盈率20倍，在其他条件都相同的情况下，意味着市盈率较高的股票，股价相对于基本面比较高。所以市盈率是帮助投资人判断一只股票的价格与基本面盈利的重要指标之一。

我们都知道，二级市场股票投资不外乎就是想赚四种钱，一是宏观经济增长的钱，二是市场风险偏好提升的钱，三是企业盈利增长的钱，四是投资人间博弈的钱；其中，对于价值投资者来说，企业盈利增长的钱是较好掌握的。价值投资者通过预测企业每股盈利的情况，推估股票该值多少价格，从而得出一只股票是不是有投资价值。在这个过程中，市盈率也是推导逻辑的重要变量之一。

市盈率的概念不仅在个股，把多个股票的价格和盈利分别加权起来，就可以得到组合的市盈率；同样的，如果是行业口径就成了行业市盈率，大盘指数口径就成了市场市盈率了。

现在市场的市盈率怎么样？

根据Wind及申万研究所的数据显示，A股市场主要指数的市盈率今年以来普遍向下；长期来看，创业板指数及中小板指数的市盈率更是下跌明显。

通过自2000年以来的统计，目前A股、上证50、沪深300、中小板及创业板的最新市盈率都低于区间的平均数及中位数；其中，沪深300的最新市盈率14.60，离区间最低值10.20最为接近；创业板最新市盈率41.50处于其成立以来的相对低点，约占历史百分位的14.50%。

目前各主要指数的市盈率都处于平均以下，虽然不代表此时投资就能大概率取得正收益，但从历史的长河来看，目前大幅下行的风险相对较低。对于长期投资者来说，是一个值得关注市场的时点，

市盈率这个指标有用吗？

股市的波动是非常复杂的过程，影响市盈率的原因也很多，单纯用市盈率来衡量不同标的优劣相对片面。主要有三点：第一、市盈率是和收益直接对应的，收益越高，市盈率越低，而企业的收益是不稳定的；第二、对于一个面临重大事项的公司来说，用当前市盈率或者历史平均市盈率来估值都是不合适的；第三、有些行业的盈利增长较好，市盈率注定是比较高的。

市盈率作为最为重要的财务指标之一，在应用中，市盈率更多的意义是评估现在股价和基本面的风险程度，虽然不意味着低市盈率就比较好，但很多专业投资人会搭配市盈率和增长率来综合考虑股价的估值是否合适。