区块链应用渐受青睐-科技助力金融转型效果初显

李 锐

至少从今年来看，金融行业的整体转型过程中，科技力量的作用越来越突出。随着区块链等新兴技术的普及应用，金融行业整体转型逐渐加速，而从目前来看，科技力量的作用越来越明显，这在传统金融行业中也能看出端倪。

度小满首设区块链公益

日前，度小满金融（原百度金融）区块链实验室结合球迷关注点，携手百度公益、中国宋庆龄基金会推出以区块链应用为核心的世界杯公益运营活动。活动将以线上游戏活动为载体，以“助力青少年儿童足球梦”为公益目标，所有参与者进行以莱茨狗为载体的线上射门游戏，即可赢取度小满公益爱心值。

与传统公益不同的是，度小满金融携手百度公益、中国宋庆龄基金会推出的本次公益运营活动，是以“链上参与+链下公益”的方式进行。

活动相关负责人介绍，莱茨狗是度小满金融推出的首个以区块链技术打造成的游戏类产品，用户可通过扫描文末二维码或下载百度钱包通过“首页-懂生活-莱茨狗”进入游戏页面，参与此次公益游戏活动。

事实上，莱茨狗并不是度小满金融最早推出的区块链应用。公开资料显示，度小满金融的母体百度公司自2015年即开始布局区块链领域，并率先在金融领域应用。目前，度小满金融区块链解决方案已通过包括公安部在内的国家认证，成为了从底层基础设施到上层应用全覆盖的企业级完整解决方案，成为其金融科技的基础设施。

在平台搭建上，度小满金融目前拥有“BaaS”区块链开放平台。在场景应用及产品研发上，度小满金融的区块链技术已落地多个项目。

兴业银行绿色融资800亿

6月12日，在浙江湖州召开的全国绿色金融改革试验区建设座谈会上，中国人民银行副行长陈雨露表示，“绿色金融改革创新试验区建设初见成效。”据不完全统计，截至3月末，5省试验区绿色贷款余额已达到2600多亿元，比试验区获批之初增长了13%，高于同期试验区各项贷款余额增速2%，并且绿色信贷资产质量保持在较高的水平，不良率仅为0.12%。

作为中国首家赤道银行、中国绿色金融的先行者和最早布局绿色金改创新试验区的商业银行，到今年4月末，兴业银行在五个试验省（区）已经累计投放绿色融资达到2500亿元，融资余额为1300亿元，占全行绿色融资余额近18%。特别值得一提的是，试验区成立一年来，该行已合计为其提供绿色融资服务近800亿元。

自去年国家设立绿色金融改革试验区的决定甫一公布，兴业银行便发挥全国性股份制银行的优势，积极响应参与到各个试点地区绿色金融体系建设中，率先与浙江省、贵州省、江西省、新疆维吾尔自治区等试点地区签订绿色金融战略合作协议，计划在“十三五”期间在上述试点地区提供各类绿色融资2500亿元。

和信贷逆市向上

金融强监管之下，在美上市金融科技企业在业绩上仍有不俗表现。截至目前，8家在美上市企业，已有7家企业陆续公布了最新业绩。

财报显示，截至2018年3月31日，2018年财年和信贷经营数据持续向好，实现净收入1.073亿元美元，较上一财年增长368%。盈利方面，和信贷净利润为6550万美元，较上一财年增长664.3%。

2017年四季度，和信贷促成借款总额、借款人人数、出借人人数三项业务核心数据继续保持三位数增长。其中，促成借款总额同比增长236.7%，达4亿美元（27亿元人民币）； 借款人数同比增长285.2%，达33322人；出借人人数同比增长103.2%，达62039人。

助力金融业务纵深发展核心“智囊”是科技。无一例外，在金融科技浪潮之下，包括和信贷在内的头部企业，着力通过科技催生新型金融服务。

和信贷首席执行官周歆明表示，和信贷将继续加大投入，提高研发能力，加大营销力度，提升风险管理体系，以巩固平台在中国快速增长的消费贷款市场的竞争优势。

与此同时，和信贷加强精细化运作，加强了获客渠道的建设，2017年四季度，和信贷在安徽合肥新设立了一个电销中心。平台还持续加强和信贷社区建设、完善投资者忠诚度奖励机制以提高现有出借人的留存率，成效明显。

2018年财年，和信贷出借人人数超13万人次，达137950人，同比增长117.8%； 同时2018年度，和信贷在借款端的表现同样亮眼。全年借款人人数超10万人次，达101172人，同比增长252%。

苏宁银行科技支撑普惠

6月15日，刚满一周岁的江苏苏宁银行对外公布周年成绩单：资产规模突破220亿元，贷款和存款余额分别超100亿元、180亿元，其中供应链金融贷款投放超过50亿元；获得工商银行、建设银行、招商银行、中信银行等50家银行的同业授信，授信规模达到490亿元； 个人客户数已达数百万，企业客户数超千户。

自2017年6月16日开业以来，苏宁银行各方面业务均实现快速发展。苏宁银行聚焦消费金融、供应链金融、微小商户金融等核心业务，提供多场景、全渠道、全方位的融资贷款服务，打造线上线下融合的综合金融服务平台。6月15日，苏宁银行正式发布市民贷和税e贷两款新产品，为消费者和中小微企业提供普惠金融服务。

发展成绩喜人、产品推陈出新背后，离不开苏宁银行对“科技驱动的O2O银行”定位的坚守。秉承“科技密集、知识密集、风控严密、低成本运营”的经营理念，苏宁银行深耕大数据风控、生物特征识别、金融AI、区块链、金融云等金融科技，将最新研究成果应用于金融服务实践，以科技敏捷带动业务敏捷。

苏宁银行董事长黄金老表示，苏宁银行坚持科技驱动和O2O融合的战略定位，坚定拥抱互联网，发挥数字科技优势，致力于服务消费者对品质生活的追求、服务中小微企业创新创业的蓬勃热情，不断在普惠金融的道路上探索新模式、新路径，提供更合身的产品、更低的利率、更便捷的服务，立志打造成为江苏地区普惠金融客群最多、Fintech 应用最多的新型银行。