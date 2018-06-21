风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

昨日，郁教授说做股票，空仓等待和保持耐心是很重要的，我们并不需要每个交易日都要参与交易，如今市场仍在弱势探底，要想看到日出，还需要守到佛晓。因此，他建议稳健性投资者继续谨慎观望守候，或者轻仓出击防守板块，如医药股和大消费概念股。他的意思很明确：现阶段以风险防范为主，不要随意参与博弈。

而高智眼光放得较长远，他认为空头可以利用一些不利因素打压股指，但打压的目的无非还是想捡取更便宜的筹码，所以现阶段，对多头来说是难熬的，但时间在散户一边，机构的资金是有成本的，6月信托非标到期数千亿，机构比散户艰难，而小散的资金只要不是等着急用，最终熬死机构是大概率的，目前大A离底部区域并不远，后市还会受到各种不利因素的干扰，但大盘回落空间有限，寒冬过后必是春天。

“金融市场痛苦临界点分析有这么几个典型阶段：1、市场肯定出问题了，代表牛市结束后的大跌。2、市场失去控制了，代表初次大跌基本完成。3、市场怎么老是这样死气沉沉，代表下跌还将路漫漫。4、市场如此厚颜无耻，还能继续发新股？有必要吗？5、市场有必要存在吗？还有必要交易吗？不如关闭几个月！全市场一片抱怨，代表熊市即将结束。那现在我们的大A处于哪个阶段呢？”高智问。股指动荡不定，此刻需要冷静。

“依我看，市场已经过了愤怒期，要求关闭市场的声音也听不到了，因为不少投资者已经撤户，不再关心股市，证券从业人员因为收入降低而纷纷打算改行了。底部就在眼前。”华风道。历史经验无数次告诉大家：当人们在公开场合都不想谈论股市时，就是底部悄悄来临的时候。

“当越来越多的投资者变得越来越谨慎时，市场是否会进一步下跌、如何看待后期走势，就会成为当下投资者最关心的问题。综合考虑市场估值、投资者情绪、国内政策、外围环境、历史经验等因素，市场即便现在不是底部，但离真正的底部区域也不远了，所以现在积极乐观地操作，只可能输时间，绝不会输空间。”高智说。底部筹码不能轻易抛出。

今日行情预测：整理

仓位：70%