晨报记者 韩忠益

昨日，沪指大幅低开后冲高回落，盘中未能突破零轴线，创业板盘中再创新低，下跌动能没有释放完毕，盘中钢铁、军工、白酒等板块表现较为强势，午后，股指继续盘升，科技股启动，医药板块走势强劲，最后沪市收报2915.73点，创业板大涨逾1%。



服贸创新将出方案

2016年2月，国务院批准在天津、上海等15个地区开展服务贸易创新发展试点。经过两年的试点，服务贸易创新发展已经形成29条可复制、可推广的经验。

据悉，这29条可复制推广的经验涉及管理体制、监管模式、新业态新模式等方面。其中，在新业态新模式方面，包括依托大数据推进服务贸易数字化、发展互联网+中医药的服务贸易、语言的服务贸易、纪录片方案国际预售的融资模式、跨境电商物流账款智慧管理模式、跨境电商出口信用保险服务创新等6条经验。

据悉，这些经验，国务院已经批准复制推广，商务部将很快会同有关部门印发经验推广的政策文件。

DRAM产业链受益

存储器龙头韩国三星电子或将暂缓DRAM的扩产计划。业界消息称，三星因为制程转进1y纳米的微缩难度比预期高，无法有效降低单位生产成本，原本第三季于韩国平泽厂东翼大楼2楼扩增每月3万片DRAM产能的计划已暂缓。业内分析认为，三季度传统IC存储器市场需求将持续旺盛。而新增产能进度缓慢，三星部分扩产计划暂缓或将增加DRAM供应紧张预期。业内预计DRAM存储器进入三季度有望量价齐升，价格或持续看涨到年底，国内产业链公司有望受益。

机构认为，相关产业链公司全年业绩有望实现高增长，建议关注DRAM相关概念股公司，如兆易创新和北方华创等。这些企业将充分受益存储芯片广阔市场的国产化替代浪潮。

关注基本面变化

从估值角度看，现在的市场，已经在历史底部区域。目前上交所0-40倍PE的个股数量占上交所个股总数量的62%，深交所是占到50%。历史上几个大的底部形成时，PE都是现在这个水平，所以从估值的角度看，目前A股有持有价值的。

但大A能否真正止跌还须观察。现在最大的不确定性是，外部贸易摩擦前景不明，加之信托杠杆清理、股权质押、加大直接融资比例缺乏节奏感等因素，使得市场波动常常被突然大幅放大，这种情况下，市场就只存在打一枪就跑的投机力量而少有价值投资者。而不敢持股的背后，是人们对预期的迷茫，所以在市场预期回暖前，关注基本面的变化是当务之急。