宁德时代站稳创业板“一哥”-上市后7连板市值达1393亿元

晨报记者 曹西京

首家登陆创业板的“独角兽”公司——宁德时代自上市以来备受关注，截至20日，该股已经连续七个交易日“一”字涨停，股价报64.13元，总市值达到1393亿元，稳居创业板总市值第一。6月19日，宁德时代总市值就超过此前创业板第一市值温氏股份，昨天两者差距进一步拉开至233亿元，相当于在宁德时代和温氏股份之间，隔了个隆平高科。分析人士认为，由于宁德时代目前流通股仅占总股本的10%，这两天股市震荡其换手率在提高，离开板不远，但将稳居创业板一哥一段时间，直到新的独角兽出现。

成为中国制造新名片

可以说，宁德时代创业板市值第一是在意料之中。数据显示，从2015年至2017年，宁德时代动力电池系统销量连续三年在全球动力电池企业中排名前三，2017年超过松下居全球第一。公司超过87%的营业收入来自动力电池系统，成为中国制造的新名片。

6月11日，宁德时代上市，成为第三家登陆A股的“独角兽”企业。公司首发价格为25.14元，初始市值546亿元，经过7日涨停后，其市值已增长了1.55倍。业内人士表示，作为新能源汽车的核心零部件，动力电池占据近50%的成本，宁德时代崛起并在短时间成为行业领军，也将改变我国汽车工业核心零部件在全球的格局。

不过，周三，宁德时代盘中交易达到1.31万手，成交总额达到8405万元，连续两天放量，市场博弈加强。

“一哥魔咒”担心再来

值得一提的是，A股市场上一直有一些“魔咒”，如“一哥魔咒”。此前，乐视网、华大基因等也曾登上创业板市值老大，但后来股价都较大幅度回调。

乐视网自不必说，去年7月上市的华大基因也一度成为创业板”一哥”的竞争者。2017年7月14日，华大基因在A股首发总市值不到60亿元，但上市12个涨停板之后，一度跻身千亿市值俱乐部。不过，随着去年底以来其股价不断回调，目前华大基因总市值已经缩水至431亿元，股价从最高点腰斩。

那么，作为创业板新晋”一哥”，宁德时代能否打破这一“魔咒”呢？不少分析师认为，公司后市表现有望稳定，多家机构给出了其近期目标价预测。

安信证券认为，新能源车是一个长期成长的行业，动力锂电池行业的复合增速预计在40%左右。考虑到宁德时代作为动力锂电池行业龙头，给予一定的估值溢价，按照2019年40倍估值，6个月内目标市值1572亿，对应目标价72.40元/股。天风证券给出的目标价为69.8元/股。