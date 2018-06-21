特朗普政府推行的移民新政致美墨边境2300名孩子被迫与父母分离-美“零容忍”政策让第一夫人忍不住了

晨报记者 徐惠芬 综合报道

特朗普政府推行的“零容忍”移民政策正遭遇如潮批评，连第一夫人梅拉妮娅都看不下去了。据路透社20日报道，在“零容忍”政策之下，自5月5日至6月9日，在美墨边境，有超过2300名孩子被迫与父母分离。联合国以及一些中美洲国家都批这个政策“没人性”。



“零容忍”导致“骨肉分离”

19日晚，在播报婴幼儿被迫与非法入境父母分离的新闻时，MSNBC电视节目主持人瑞秋·麦道忍不住哽咽，并称“难以置信”。

这正是许多美国人看到因“零容忍”政策导致“骨肉分离”一幕后的反应：难以接受。根据18日公布的一项民调显示，有三分之二的受访者反对这项政策。

就连甚少插手政治的美国第一夫人梅拉尼娅也看不下去了，呼吁尽快停止这种拆散家庭的争议性做法。第一夫人发言人格里森姆对美国有线电视新闻网说：“特朗普夫人不愿看到儿童与家人分离，希望朝野双方能一起制定移民改革方案。”

根据美国海关和边境保护局19日发布的数据，在特朗普政府的“零容忍”政策之下，自5月5日至6月9日，在美墨边境，有超过2300名孩子被迫与父母分离。也就是说，差不多每天有66个孩子被迫与父母分离。

今年5月，美国司法部长塞申斯宣布，对从墨西哥非法越境进入美国的外国人实施“零容忍”政策，在逮捕非法入境者时将强制分离其未成年子女，即把非法入境的成人关押起来，而他们的孩子则被安置在别处。

两党议员呼吁立即终止

在这2300多名被分开安置的孩子中，不少都是幼儿，他们哭着叫着要爸爸妈妈的场面，让人心碎。

当地时间18日，民主党俄勒冈州参议员默克利带领一批民主党议员，参观了一所由超市改装而成的收容所，这间收容所目前收留了大约1500名移民儿童。

默克利说：“这项名为‘零容忍’的政策叫‘零人性’政策更为贴切，而且该政策背后的逻辑也是零……为了捞取法律优势而伤害孩童，使他们遭受痛苦，这是完全无法接受的。”

除了民主党人士，部分共和党人也持批评态度。19日，包括参议院临时议长奥林·哈奇在内的12名共和党参议员，联名向司法部长塞申斯和国土安全部长尼尔森致信，要求立即终止这一让骨肉分离的执法方式，联名信称：“执法方式必须符合我们的价值观以及人性。”

据披露，在实际操作中，执法人员往往不告知分离时间以及子女去向，导致不少非法入境者在被关押等候审判期间陷入愤怒和焦虑，遭受严重心理创伤。

“零容忍”政策被批没人性

美墨边境的非法移民多数来自危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多等中美洲国家，为的是逃离黑帮争斗、涉毒暴力和贫困。近几日，这些中美洲国家也纷纷发声，批评美国的“零容忍”政策“没有人性”。

危地马拉政府19日发布声明说，对于美国政府所谓的“零容忍”政策，危地马拉政府表示非常遗憾，同时也不可能接受上述移民政策。危地马拉呼吁美国重新考虑上述移民政策，切实保障危地马拉移民的基本人权。

洪都拉斯外交部则于18日致信美国国务卿蓬佩奥，称在美国的洪都拉斯移民中，有大量未成年儿童，把他们强行和父母分开，将导致他们在异国他乡独自面对司法程序，这是不人道的做法，洪都拉斯政府有义务保护其移民的基本权益不受侵害。

萨尔瓦多政府18日表示，美国政府所谓的“零容忍”政策，将不可避免地给大量萨尔瓦多移民的未成年子女带来身体和精神上的双重伤害，萨尔瓦多政府呼吁美国政府将未成年人保护置于移民问题之上，不能以侵犯人权的方式粗暴解决移民问题。

本月稍早前，联合国也敦促美国立即停止将非法移民父母与其子女强行分开的做法，批评美国在边境地带的这种执法行为损害儿童权益，并称这些孩子的生存状况令人堪忧。

在内外多重压力之下，美国国会被迫启动立法程序试图改革。参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔19日表示，支持一份允许非法移民和子女被同时关押的法案，同时要求当地司法部门优先处理这些家庭的案件，以尽量缩短他们的关押时间。