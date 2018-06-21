美国宣布退出联合国人权理事会-称联合国人权理事会对以色列“存在偏见”且改革不力

王宏彬（新华社专特稿）

美国政府官员19日以联合国人权理事会“偏见”以色列和改革不力为由宣布退出这一机构。这是美国继退出巴黎气候协定、联合国教科文组织和伊朗核问题全面协议后，又一次单方面退出国际多边机制。

联合国、欧洲联盟和不少人权组织对美方做法表示失望。联合国人权事务高级专员扎伊德·侯赛因评价说，美国应在人权事务上向前迈步，实际却“向后退步”。

美方提议“踢”人

美国常驻联合国代表妮基·黑莉19日在美国国务院发布这一决定。黑莉指认联合国人权理事会对以色列“长期抱有偏见”、“不相称的关注”和“无休止的敌意”。

人权理事会长期把“巴勒斯坦及其他阿拉伯国家被占领土的人权状况”列为会议议程，审议以色列涉嫌在巴勒斯坦被占领土侵害人权的行为。美国一直要求取消这项议程。理事会投票表决谴责以色列对加沙地带行动的决议时，美国总是投反对票。

黑莉在讲话中用大量贬义词描述人权理事会，将矛头指向理事会其他成员，批评他们阻挠美方提出的改革方案，“不愿挑战现状”。

美方所提改革方案包括把人权状况糟糕的成员国“踢出”这一机构的内容。按照现行规则，取消理事会成员国资格需要得到联合国大会表决、三分之二以上投票通过，美方希望降低这一门槛。

人权理事会2006年设立，共设47个席位，成员由联大选举产生，每届任期三年，连续两任后须间隔一年方可寻求新一届任期。美国最初拒绝竞选理事会席位，贝拉克·奥巴马担任总统期间才参加竞选，进入这一联合国机构，这届任期原本应持续至2019年。按照路透社的说法，美国是人权理事会设立以来第一个在任期内主动退出的成员国。

黑莉暗示，美方这一决定并非“永久不变”，如果理事会采纳美方改革提议，“我们乐意重新加入”。

自己“向后退步”

美国再次“退群”招致其盟国、联合国和人权组织的广泛批评。

联合国人权事务高级专员扎伊德在第一时间回应，表示对美国这一决定不惊讶，但感到失望。他说：“鉴于当今世界的人权状况，美国应该向前迈步，而不是向后退步。”

多名欧美外交官先前预测，美国多次威胁退出人权理事会，“退群”是早晚的事。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示“遗憾”。联合国秘书长发言人说，古特雷斯原本希望美国留在联合国人权理事会，联合国人权架构对促进和保障全世界范围内人权起到非常重要的作用。

欧盟在一份声明中说，美国这一决定有损美国长久以来自诩的“世界民主旗手”形象。英国外交大臣鲍里斯·约翰逊说，美方举动“令人遗憾”，人权理事会是国际社会解决人权问题的“最佳工具”。

救助儿童会、“人权第一”等12个国际人权和援助组织发表联合声明，认定美方的做法“会对美国国家安全和外交利益起反作用，使得在世界各地促进人权、帮助受害者的工作更加艰难”。