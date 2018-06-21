新型卷烟受追捧国内售卖尚属违法

晨报记者 宋奇波

在健康意识不断被强调的当下社会，一款号称少烟、低害，又有着传统卷烟口感的新型烟草制品，对于下不了戒烟决心的烟民而言，无疑有着很大的吸引力。

事实也证明，这种采用加热不燃烧技术的新型卷烟，在没有广告推广的情况下，几乎靠着口口相传的方式，在中国烟民圈中实现了广泛的传播。

但是，烟民们发现，他们并不能尽情拥抱这款新产品，因为根据中国的烟草专卖制度，所有在国内售卖这种新型烟草制品的行为都属违法行为。



加热不燃烧型卷烟

即使你不是一个烟民，这种新型卷烟的身影也可能早已出现在你的生活中。

在上海的不少咖啡店或者办公楼门口，你看见越来越多的人把一个半截钢笔大小的机器放在嘴边做吸烟状，机器上插着一根卷烟样的东西。整个过程不需要点燃，也没有传统卷烟那样恼人的二手烟污染。

或者当你去日本旅游时，你会发现越来越多的朋友托你代购几条这种新型卷烟的烟弹。

张晓峰在几个月前改抽这种新型卷烟。作为一个有着十几年烟龄的老烟民，去年有了孩子后，二手烟污染和衣服上挥之不去的烟味成了他和孩子亲密接触的最大阻碍。

他坦言自己还下不了彻底戒烟的决心，能做的就是穷尽所有可行的改善措施。为此，他立下规矩绝不在孩子身边吸烟，还买了个车载空气净化器，并特意准备了一套抱孩子的专用衣服，每天进家门的第一件事就是换衣服。在家里，烟瘾真上来的时候，他只能跑去楼道里抽上一支。

对他而言，这些改善措施有效果，但太折腾人。几个月前，经朋友介绍，张晓峰了解到了加热不燃烧型卷烟。

在朋友的描述中，这种新型卷烟的特性可以完美解决他面临的问题：首先，这种卷烟产生的烟雾远少于传统卷烟，烟味也不会附着在衣服上；其次，这种卷烟大大减少了烟焦油等有害物质的产生； 最重要的是，这种新型卷烟能够提供近似传统卷烟的吸食满足感。

少烟、低害、近似传统卷烟的口感，对于张晓峰这样的老烟民而言，这种新型卷烟几乎是一种完美的存在。抱着半信半疑的态度，他对这种新型烟草进行了一番了解。

相关资料显示，吸烟的满足感主要来自于尼古丁和烟草本身的一些香味，而有害物质主要来自于燃烧产生的烟焦油等物质。

新型卷烟的关键在于加热不燃烧技术，烘烤式的加热方式，在为吸烟者提供尼古丁和烟草香味的同时，产生的烟焦油含量非常低。有数据表明，就释放物而言，加热不燃烧型卷烟的释放量仅为传统卷烟的5%。

想要实现这种技术，新型卷烟一般都配有加热设备。以目前市场占有率最高的加热不燃烧型卷烟IQOS为例，全套设备包括一个烟支加热器、一个充电器和专用的烟弹（HeatSticks）。烟弹的形状与传统卷烟类似，填充物是经过特殊处理的烟叶。

值得一提的是，IQOS由人们熟知的卷烟品牌万宝路的母公司菲利普·莫里斯国际公司（以下简称菲莫国际）推出。菲莫国际对外宣称，其对加热不燃烧型烟草制品的研发历时十余年，投入约20亿美元，研发团队人员多达400人。

2014年，IQOS在日本试点推出，并在2016年凭借“不用担心烟味和二手烟影响”被选为日本当年的人气商品。

可能改变未来吸烟方式

抱着试一试的心态，张晓峰托朋友从日本代购了一套加热不燃烧型卷烟。

“上手后，烟味不会附着到衣服上这一点确实和朋友说的一样，口感方面我这个老烟民也能接受。”他也坦言，是否低害的问题不好说，也有不少文章质疑加热不燃烧型卷烟的危害是否低于传统卷烟，“其实抽烟的人都知道吸烟有害健康”。

据张晓峰介绍，这种新型卷烟确实给他的生活带来了很大的便利。因为二手烟的影响被大大降低，他现在可以在车上尽情抽烟，在家时也不必为了过烟瘾而跑去楼道。

同时，因为不像传统卷烟那样需要点燃，改抽新型卷烟后，他再也不用担心未掐灭的烟蒂会引发火灾。

上手加热不燃烧型卷烟的几个月内，张晓峰基本摆脱了传统卷烟，完成了转型。同时，他也发现，身边的烟友中抽这种新型卷烟的比例，从最初的不到一成变成了目前的接近三成。

“这种烟没有进入国内市场，也就没有广告，所以它的推广基本就是靠着朋友间的口口相传展开的。”在张晓峰的认知中，这种新型卷烟在烟友间的推广速度可谓是裂变式的。

IQOS在日本等国家的市场表现也印证了他的直观感受。

2016年4月正式在日本全国发售时，IQOS已经占到了日本卷烟市场份额的4.9%。它在几个首发市场，如日本和意大利的客户转化率均达到了70%。

菲莫国际预测，到2020年前，其推出的加热不燃烧型卷烟的销售量会增长到300亿支-500亿支，市场占有率将达到全球卷烟市场份额的3%-5%。富国证劵的分析师预测，2025年前，IQOS的销售将会达到3669亿支，或许会夺走发达国家传统卷烟30%的市场份额，从而有可能改变人们的吸烟方式。

国内严管 烟民断粮

因为这种新型卷烟没有在国内发售，张晓峰和烟友们主要通过代购的渠道购买烟弹。对于烟民而言，等待烟弹的他们像极了嗷嗷待哺的雏鸟，于是他们私下里都把烟弹称为口粮。

今年4月份的一则新闻，在张晓峰的烟友圈子里炸开了锅，他们意识到自己面临着随时断粮的可能。

据媒体报道，上海市首例非法经营新型不燃烧电子烟案件的犯罪嫌疑人苟某等5人被检察院批准逮捕。

犯罪嫌疑人苟某伙同他人通过从日本携带入境、上家直接从日本发货等方式，非法购入IQOS烟弹2000余条，并通过淘宝网、QQ、微信等方式非法销售，从中牟利。

检察院表示，苟某等人的行为已构成非法经营罪，同时也符合走私普通货物、物品罪的行为特征。

“原本只是以为这个东西没在国内发售，通过代购买就是贵一点，没想到代购卖这个会构成刑事犯罪。”张晓峰表示。

事实上，我国实行烟草专卖制度。加热不燃烧型卷烟虽然是一种尚未进入国内市场的新型烟草制品，但早在去年5月，国家烟草专卖局就已经对此出台了相关规定。

2017年5月11日，国家烟草专卖局召开电视电话会议，首次提出要“加强对加热不燃烧烟草制品的市场监管，在全国范围内开展专项整顿清理”。

当月15日，一份名为《关于加强烟草专卖市场监督工作的通知》被下发到各地烟草专卖局。

《通知》明确了“加热不燃烧烟草制品本身就属于烟草制品”，应当“依法将该类产品纳入监管范围”，并将此类产品定性为“已严重扰乱市场正常秩序，具有颠覆传统烟草市场和行业格局的潜力”。

同年6月，全国各县市烟草专卖局向零售商户下发《禁止销售进口新型卷烟的告知书》，进一步明确了“目前国内企业没有生产销售，也没有正当渠道从境外进口加热不燃烧烟草制品，市场上销售的相关产品都是通过非法渠道进入国内”。

加热不燃烧型卷烟一旦被国家烟草专卖局认定为受到监管的烟草专卖品，那么把这类产品从国外带到国内的行为均涉嫌走私，在国内销售这类产品的行为也均涉嫌非法经营。只要数额达到构罪起点，就构成刑事犯罪。

随后，全国多个城市抓获了涉嫌走私或非法经营加热不燃烧型卷烟的团伙。

售卖已转入地下

张晓峰表示，很多习惯了加热不燃烧型卷烟的朋友都很难再转回到传统卷烟。“最直观的一点是，因为烟焦油的影响，很多人再抽传统卷烟喉咙会受不了。”

他坦言，烟民并不关心抽的烟是从什么渠道来的，他们关心的是能不能买到烟，以及买到的是不是真烟。

他和身边的烟民朋友都担心，国家对此的监管在加强，但国内的需求依旧在上涨。一个供不应求的局面形成后，管制越严，灰色利润也就越大，可能会有人铤而走险选择造假。

陈潜在国内售卖加热不燃烧型卷烟已有近一年半的时间。

据他介绍，这种货源完全在国外的产品，在链条上一般分为两个部分，一个是运货渠道，一个是销售渠道。

那种个人代购，两个渠道是一体的。运货靠的是人肉运货的方式，一个人最多运10条，销售量也不会很高，而且手里是否有货完全受到代购者出国时间的影响。

真正的所谓烟贩，两个渠道一般是分开的。有专门的批发商负责把货从国外运到国内，运货的方式以邮政EMS空运为主。销售团队专门做销售这一块，货从批发商手里拿。

用陈潜的话说，现在这一行已经完全转到了地下。

在去年6月以前，也就是国家烟草专卖局还没有对这种新型烟草做出定性的时候，这类产品的销售都是放在明面上的。“当时在淘宝和京东上，你搜IQOS，烟机和烟弹随便买。”

转折点就是《禁止销售进口新型卷烟的告知书》的下发，随后，淘宝和京东都陆续对自己平台上的相关产品进行了全面整顿。

现在，在淘宝上以“IQOS”为关键词进行搜索，只能搜到IQOS 的周边配套，诸如保护套、贴膜、支架和烟机维修一类的产品。而在京东上，则直接显示为“没有找到与‘IQOS’相关的商品”，搜索结果一片空白。

陈潜表示，销售渠道受到的影响是表面上的，从业人员只是转移到微信和QQ等更隐蔽的地方，而且还有不少人在淘宝上打擦边球。

晨报记者调查发现，在淘宝上售卖IQOS周边配套的店铺中，询问客服有没有烟弹卖时，不少客服表示“店里没有，但可以介绍第三方”。

“真正受到影响的还是运货渠道，今年春节前后抓了不少人”，陈潜称，“海关和邮政管得都更严了，走邮政空运，清关的成功率也没以前高了。”

供应量下降的直接影响就是价格的上涨，“现在还不是很明显，但多少都会涨一点，一条烟几个月前卖360元，现在卖380元。”