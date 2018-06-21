智慧便利店里智能机器帮你烤面包-■同时实现无人理货、无人售卖■购买方式极具科技感，面包是热的

晨报记者 徐妍斐

昨天，上海地铁人民广场站内出现了一座新颖的“智慧便利店”，和传统的便利店相比，该店将无人科技运用于店铺后道运维过程，实现无人化理货、无人化制作、无人化售卖，消费者可自行从这个具有“科幻感”的空间内买到包括现烤面包、现榨橙汁、奶香冰淇淋、创意便当等等现制现售的新鲜食品。

一件售价大多为16元

从人民广场地铁站18号口进入地下一层，就能看见这间“天使之橙”家族的新成员“X-24h智慧便利店”。进入店内，左手边是一个前台，工作人员只负责对消费者进行购买引导。店中最醒目的要数前方三根直达天花板的蓝色透明“能量柱”鲜食仓，里面滚动着一层层的托盘。而店铺的右边则是三台现制现售机器，分别销售咖啡、冰淇淋和现榨橙汁。

想要选购一盒现烤面包，先双脚站立到“能量柱”前会发光的重力感应盘上，用手机扫描柱身上的二维码进行授权，随后仓门开始开启，根据手机上跳出来的移动端页面选择想要购买的货品，再从舱内取出货品，当消费者离开重力感应盘，仓门关闭，系统将针对被取走的食品进行自动扣取费用。

记者在扫描二维码后得到的商品列表看到，该店鲜食仓内销售的种类包括原味牛角包、巧克力酥卷、德式香肠卷、原味烤肠卷等等，售价大多为16元。据介绍，每一个鲜食仓内有22个托盘，每个托盘上有三盒食品，也就是说每个鲜食仓内可放置66种商品供消费者选择。

一个重力感应盘与一个“能量柱”鲜食仓为一组，每组最大面积为1.5平方米，这仅仅构成了该店的“食品区”。食品区外，还有仓库区和加工区，主要存放待加工的食品原料。这其中设有智能机器臂，以面包为例，智能机器臂会从仓库区抓出装满面团的加工原料盘，放入加工中心进行烹饪。

记者在现场看到，在几个智能模块分区的顶端，有一个像风扇一样可以左右移动的装置。据介绍，这被称为“无人运维”，每当其移动到一个区域，就对其目前的储存状态等情况进行扫描。比如，当期在仓库区，可检验各种原材料的库存状态，而当其移动到食品区，则可以知道鲜食仓内的货品销售情况。

一名现场购买了原味牛角包的消费者表示，这种购买方式很新鲜，很有“科技感”，面包取出时是热的，口感也挺不错。

蒸煮炸等未来都可实现

除了鲜食仓，右侧的饮品区三台现制现售机器同样引人注目，均为手机扫描自助下单模式。

橙汁机就是上海消费者已经颇为熟悉的“天使之橙”，40秒就能现场制作一杯鲜榨橙汁。“今日小雪”则是一台轻巧的冰淇淋制作机，只占1平方米空间，却可以完成智能冷链、无人打花、全密闭系统等等能力，60秒就可制作多种口味冰淇淋，包括抹茶、草莓、巧克力等等。“大咖来了”则是一台智能微型咖啡加工机，同样占地仅1平方米，采用原产地胶囊咖啡，通过智能温控、匀速调配、云控管理等60秒内可制作完成一杯咖啡。

“这家便利店可以像乐高积木一样进行模块化组合拆分，适配机场、地铁站、火车站、企业办公区、热门景区等空间。”该店相关负责人透露，除了上述三种饮品外，还有一种占地仅0.8平方米的迷你型天然椰子水机器，下单、支付、打孔整个过程不到一分钟，确保椰子汁新鲜安全。

记者昨天在店内还看到了食品经营许可证、营业执照等信息公示。其中，食品经营许可证由黄浦区市场监督管理局在6月19日发放，主体业态为“食品销售经营者（小型超市，零售，含自动售卖，现制现售）”，经营项目为“热食类食品制售（简单加热）、自制饮品制售（果蔬汁类、茶、咖啡、植物饮料、冷冻饮品）。”

据介绍，目前在人民广场的这家新概念便利店只是“先头部队”，未来两年内，运营方有计划在全国范围内设置5000家。这些店能够现制现售人们日常所需的三餐，如现烤面包、风味披萨、椒香鸡腿、汉堡、意大利面、创意便当、未来还将携手星级厨师打造创意网红品类。“除了无法炒菜，便利店可实现蒸、煮、炸、烘焙等等烹饪方式。”该店相关负责人表示。