夏至日雨水暂歇，24日起闷湿感加强

记者 徐妍斐

晨报讯 入梅伊始的一场暴雨，把申城的最高气温从19日的31.5℃，拖低到了昨天的22.3℃，足足降低了近10℃。今天迎来二十四节气中的“夏至”，梅雨季里也迎来难得的雨水间歇，预计本周五雨水将重新回归。

和前天入梅首日的“三黄”预警高挂相比，昨天申城“亮”出暴雨蓝色预警，从早晨8时38分持续到下午14时34分。受梅雨带影响，昨天本市出现明显降水，下午13-14时降水最为集中。据统计，昨天08时至14时，市区徐家汇累积雨量19.4mm，郊区中，闵行最大，为27.8mm。

今天，申城雨水暂歇，为阴到多云的天气，气温也将反弹。预计今天最高气温在28℃，最低气温在21℃，东北风3-4级。

未来一周，副热带高压不稳定，梅雨带将南北摆动，24日以前主雨带基本在江南中北部地区，本市多阵雨天气。24日开始，随着副热带高压进一步北抬，雨带也随之北抬到江淮及以北地区，本市处在副热带高压边缘，气温稳步上升，虽然没有连续性稳定性的降水，但午后多雷阵雨天气，同时闷湿体感也会逐步明显。

另外，今天是“夏至”节气，通常夏至节气申城处在梅雨季，又湿又热，且地面受热强烈，空气对流旺盛，午后雷雨是“家常便饭”。