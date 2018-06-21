摩拜、ofo上线“电子围栏”-用户在禁停区锁车将收到提示短信　多次违停或将无法用车

晨报记者 张 立

继上海宣布禁止共享单车企业投放新车后，精细化和规范化管理便成了单车企业重点发展的方向。

昨天，摩拜单车宣布上线禁停电子围栏，基本覆盖全市内环禁非区域。ofo小黄车也宣布，在杨浦、浦东、徐汇三个区上线电子围栏，鼓励用户合规停放单车。



用户违停影响信用分

昨天上午，记者将一辆摩拜单车推至北京西路附近，由于这一带属于禁停区域，之前在摩拜APP的界面上，北京西路一带已经变成一片灰色区域，记者刻意将这辆单车进行上锁，没多久，手机便接收到一条提示短信：“您在禁停区内停车，将影响您的摩范分，请重新停放至合规停车点。”

据了解，摩拜此次上线的禁停电子围栏，是根据公安部提供的禁止非机动车骑行的道路数据进行区域设置，由于此前，每一辆摩拜单车在用户关锁后，后台都会接收到关于单车所处位置的经纬度数据，在设置禁停区域后，一旦车辆停放的经纬度数据在设置的禁停区域内，就属于违停。如果用户出现多次违停的情况，便会被扣摩范分影响摩拜信用评级，甚至不能用车。

ofo小黄车也在杨浦、浦东、徐汇三个区上线电子围栏技术。在此之前，ofo小黄车为了建立新一代的信用积分体系，对上海用户不再实行原先的芝麻信用免押金服务，通过自有数据建立了新的用户信用考评机制。电子围栏技术与该信用体系紧密结合，一旦用户出现违规停放的情况，信用分便会受到影响，每个用户的初始分值为270分，保持规范的骑行习惯即可加分，反之，违反交通规则、破坏车辆等行为则会被扣除相应的分数。该评分每月更新一次。

系统会发送短信提醒

对于两家单车企业的电子围栏技术，有市民表示认可，但是也有市民表示了担忧，从手机APP界面上看，禁停区域较大，如果是早晚高峰期间，或许没有这么多时间将车辆停放至可以停放的区域。另有市民表示，共享单车禁停区域如果涉及太多地铁站出口等位置，或许会给用户出行增加不便。

记者从摩拜相关工作人员处获悉，此次上线的禁停电子围栏包括的禁停区域有人民广场、浦东陆家嘴等。具体牵涉的道路有北京西路、淮海路、衡山路、中山东一路、复兴东路等。用户使用摩拜单车时，在手机APP界面上可以看到，这些区域都属于禁停区并且被灰色条块覆盖。摩拜相关工作人员表示，如果用户在禁停区域内有停车关锁的行为，会收到系统发送的短信提醒及违停警示音，劝其移步到摩拜单车APP地图中标有“P”字样的摩拜推荐停车点或至非禁停区停放。

多次违法将“开不了锁”

记者在测试过程中发现，将单车停放至禁停区域后，摩拜会出现提示短信滞后情况，对此，相关工作人员解释，电子围栏现在测量的精确程度较高，但前提是在天气晴朗的情况下。

值得注意的是，电子围栏技术一直都被认为是一种规范共享单车有序停车的有效手段，此前有业内人士表示，在电子围栏技术下，用户如果不规范停车，企业可以采取让用户无法锁车、不结束计费等限制手段，从而督促用户规范停车。但是摩拜、ofo小黄车此次上线的电子围栏技术更多的是凭借信用分对用户产生约束，不涉及计费问题。

对此，摩拜单车华东区公共关系总监朱乾表示，在划设禁停围栏基础上，后期摩拜将逐步通过技术和费用手段约束禁停区落锁停车，逐步实现禁停区“关不了锁”。此外，记者还获悉，摩拜单车还将根据公安交警部门提供的交通违法执法信息，对确认一年内多次违法的用户，按照违法次数分别落实一周、一月及更长时间的账户禁用，让屡屡不文明用车的用户“开不了锁”。

ofo相关工作人员则表示，目前，根据徐汇区要求会让违停用户不结束计费，其他区域则会根据实际情况再进行调整。

应出现更多停车设施

此前，有业内人士分析，互联网租赁自行车运营企业要落实对车辆停放管理的责任，推广应用电子围栏等技术。上海市交通委在《上海市互联网租赁自行车管理办法》 中也提到，上海支持和鼓励电子围栏等智能停车管理设施的建设和运用。但是，要想更好地发挥电子围栏的作用，还是需要企业、政府和使用者一同努力。另外，考虑到共享单车的本质就是随借随还，以及共享单车本身带动的潮汐现象，除了设置禁止停放区域之外，公共场合还应该出现更多的停车设施供单车停放。

对此，摩拜相关负责人表示，除了此次的禁停区域外，摩拜单车APP地图上还推出了带“P”标识的推荐停车点，用户可以通过打开手机APP，点击地图上的“P”图标，即可查看智能停车点的位置、距离和当前停车数。ofo小黄车也正在测试蓝牙道钉技术，用实体接收器的形式呈现出来，未来可以兼容更多的单车停放在这些区域内。