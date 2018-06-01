诸光路通道将辟临时通道-临时通道9月建成通车，快速疏散观展车辆

记者 钟 晖

晨报讯 昨天上午，国家会展中心的重要配套工程——诸光路通道新建工程实现了全线贯通。这条通道要到明年年内建成，为了配合第一届中国国际进口博览会，它将在今年9月为社会提供一条2.5公里的临时通行道路，双向2车道，便于快速疏散观展车辆。

在建诸光路通道新建工程，位于青浦区与闵行区北部交界处，通道沿诸光路-金丰路走向，南起国家会展中心，北至华漕镇北青公路。它全长2.8公里，为单管双层布置的隧道，双向4车道，设计时速每小时40公里，工程造价12.58亿元。

据上海城投披露，诸光路通道计划于明年6月建成通车。届时，它将与S26入城段共同形成快速通道，不仅为国家会展中心和西虹桥地区提供了一条对外联系的新通道，有效缓解延安路高架交通压力，完善上海交通网络覆盖，更为青浦区与闵行区提供了一条区区对接的新主干道，将“断头路”化为“通途”。

在今年中国国际进口博览会开幕前的9月份，尚在建设的诸光路通道将会提供一条2.5公里的临时通行道路，便于快速疏散观展车辆。其中有600米的道路位于项目施工场区内，500米道路为新建道路。这条500米新建道路紧邻社区，与小区一墙之隔，原计划2019年6月竣工，目前为配合11月召开的进口博览会，对施工计划重新进行了缜密的安排与调整，提前半年于今年9月建成通车。