一张门禁卡就能找出谁乱扔垃圾-智能垃圾箱房助阵垃圾分类　摆脱对保洁员依赖，减少人工成本

晨报记者 郁文艳

晨报首席记者 李 芹

没到扔垃圾时间，你刷绿色账户卡想打开垃圾箱房的门，它不会理你；扔了多少废纸，垃圾桶自动给你称重，然后积分；哪家没有分类就扔垃圾，通过绿色账户刷开垃圾桶的时间就可以找到蛛丝马迹……近期，沪上几个小区开始试用智能垃圾箱房，希望逐步摆脱对保洁员、垃圾分拣员的依赖，减少人工成本的同时，也依靠科技手段监督、鼓励居民垃圾分类。



徐汇田林十二村：智能刷卡找到违规居民

“定时定点”投放垃圾不但是上海各小区推进垃圾分类与减量的进行时，也是上海近日实施的《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》 明确表示鼓励的。然而对于这种最具性价比的投放方式来说，多数小区采用的是“人盯人”战术，这也使得有限的志愿者和居委会干部精力无法放在“如何让垃圾分类更有效”上。

为了解决这一痛点，地处徐汇的田林十二村创新性地改造了垃圾厢房，并将库房开关与门禁卡关联，实现一户一卡、定时刷卡投放。田林新村是上海第一批大型居住区，而拥有2078户、6000多位居民的田林十二村更是其中的“大户”。

田林十二村居委会党总支书记赵国庆说，今年3月28日开始，十二村开始尝试“定时定点”投垃圾：撤走了85个门栋附近的垃圾桶，分散在小区内的6个垃圾箱房回收所有垃圾。每天7点至9点，18点至20点各开放两小时。

一开始，保洁员、志愿者、居委会干部全员轮流上岗，为的是能引导居民进行有效的垃圾分类，倒也一切平稳。多数居民都能在“监督”之下，自动进行有效分类与投放。当“新鲜期”一过，赵国庆和同事们发现，定时定点不灵光了，垃圾箱房门外开始出现零散垃圾。

大家你一言我一语的出谋划策，最后想出了一个好办法：刷门禁卡。

于是，在将垃圾箱房进行智能化改装后，它也实现了“指定时间内刷卡可开”，而非指定时间内刷卡，投放门岿然不动。在居委会的后台系统，可以看到：某号某室居民于几点投放干垃圾1袋，湿垃圾2袋，一目了然。

“结合居民的居住情况，以及门禁卡的使用情况，找到那些不遵守规定的居民也更加快捷。”赵国庆说。原来，通过后台数据分析，那些刷卡频率反常，甚至几乎不刷卡的住户，几乎多多少都有问题。而这些问题，可以通过志愿者或居委会干部上门沟通与指导来加以引导，大大释放了有限的人力资源。

尽管只是将垃圾箱房进行了智能化的改造与提升，但取得的效果令人惊喜。赵国庆说，现在十二村的垃圾分类有效率达到九成以上，在短短几个月时间内，不用靠人盯战术，主要是智能化的垃圾箱房发挥了作用。

闵行普乐二村：垃圾八分类，探头监控

今年3月，上海发布了《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》，明确表示：根据居住小区实际，科学合理设置生活垃圾分类收集容器，收集容器设置应当符合四类垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾）投放需要，有条件的可细化设置可回收物收集容器或配置可回收物打包设备。

目前，上海的很多垃圾分类小区，正在按照《方案》要求对垃圾箱房进行改造，部分小区开始尝试智能垃圾箱房，闵行区普乐路425弄的普乐二村就设立了沪上首个“八分类”智能垃圾箱房门禁系统。

“八分类”智能垃圾箱房门禁系统，集成了身份识别、信息屏幕、端口扫描、监控摄像、移动网络等多项功能，可以完成多重任务需求。所谓“八分类”除了常规小区都有的干垃圾、湿垃圾、有害垃圾、可回收物外，将可回收物细化为废纸、废玻璃、废旧纺织物、废塑料和其他可回收物。

这个“八分类”智能垃圾箱房有监控装置，可以实时监控垃圾投递现场，加上居民要让垃圾箱房开门时需要扫一扫绿色账户卡，若是哪家没有准确分类，管理人员在后台一看刷卡时间结合探头，可以大致判断出谁没有分类乱扔垃圾，相关人员就可以上门进行宣传教育。

无人化自助服务也减少了保洁员、垃圾分类志愿者驻场的时间，控制人力成本，从而减轻了政府市政服务支出的压力。此外，垃圾从四分类细化为八分类后，配合垃圾箱房上的图文说明，让居民在投放垃圾时能更准确地分辨垃圾类型，降低垃圾分类压力，提高了居民的参与度和认知度。

虹口蒋家桥社区：垃圾桶给垃圾称重积分

进入虹口区蒋家桥社区大门左转，就可以看到“绿意盎然”的垃圾箱房了。与闵行普乐二村、徐汇田林十二村的垃圾箱房不同之处是，这个小区的智能垃圾箱房增加了1套可回收物的智能投放设备，垃圾桶底部有一个称重装置。居民通过刷卡、按钮，垃圾箱房会自动开箱，选择投放回收物是废纸，还是塑料瓶等种类后，系统就会进行称重，然后根据规则来进行积分。目前的积分规则是1公斤纸张可以积120分，1公斤塑料可以积150分，1公斤金属可以积50分，1公斤玻璃可以积5分，回收价格会按照市场价格变动。积攒了一定积分，就可以去旁边的兑换机上兑换商品，包括餐巾纸、肥皂等。

有了这个系统，相关人员通过后台可以清楚知道哪户居民在什么时间投放了多少垃圾，由此可以对居民投放行为进行大数据分析。如果垃圾箱满了，它还会报警，提醒环卫工人及时清运。

据了解，有了这套智能垃圾箱房，蒋家桥小区垃圾分类投放的活跃度从3月份使用之初的1.38%，一路攀升，1个多月后就超过了80%。一位小区居民说，垃圾分类以后环境干净多了，把纸张、饮料瓶等投进那个垃圾箱房攒积分，然后去兑换商品，也许不如市场价合算，但总比扔掉好。



[新闻纵深]

初期还需要人工辅助

环卫部门介绍，智能化设备的运用，目的是想改变居民的垃圾投放习惯，能够让垃圾箱房从对保洁员、志愿者值守的依赖，逐渐向无人化、自助化发展，让垃圾分类充满科技感和智慧感，同时也有利于提高居民的文明行为。

不过，记者发现，在使用初期，还需要人工辅助。梅陇镇网格化中心有关人士介绍，普乐二村是今年才开始做垃圾分类的小区，因此，目前阶段还需要保洁员、志愿者早晚值守，引导居民准确分类，准确投放。此外，考虑到小区刚开始进行垃圾分类不久，居民扔垃圾习惯的改变并非一朝一夕，所以，智能垃圾箱房还保持着全天开放的状态，“不在早晚规定时间投放，居民可以刷卡开门扔垃圾，但没有积分”。

在蒋家桥小区，记者同样发现，有个干垃圾投放口可以随时刷卡开门，但没有积分。

“怕有居民实在要扔垃圾，特别是新来的租户，有可能还不清楚小区扔垃圾的规矩。”有关人士表示。

据悉，在普乐二村试点镇内首个智能垃圾箱房后，近期，梅陇镇还计划把这套系统推广到其他9个小区。环卫部门表示，在全市范围内，也将视居民自主、自觉垃圾分类意识及准确率的提高，逐步、有序推广智能垃圾箱房。

田林十二村智能化垃圾箱房收效明显，不过在实际使用中，居委会的工作人员也表示，由于门禁卡的后台系统无法与市绿化和市容管理局的绿色账户项目实现即时互通，需要工作人员将数据进行二次导入，比较不便。

对此，田林街道相关部门的工作人员表示，他们也正在就此技术问题和相关企业和上级职能部门进行研究，希望能尽快解决十二村的困扰，也能将十二村的经验在街道内的其他社区予以复制与推广，让更多社区把垃圾分类与减量这件事情做得更扎实。