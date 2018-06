子不语

“C罗又在鸡汤里做3000个仰卧起坐了。”六神磊磊说,“不久前,他在世界杯上进了三个球,于是迅速被我们按到锅里,变成了炖鸡汤的老母鸡。毛都不拔的。”

自媒体营销号大致分三类,一类是蹭热点的,一类是扮演人生导师的,最后一类是蹭着热点扮演人生导师的。C罗是他们最新推出的成功标志,在对阵西班牙的比赛上演帽子戏法后,无数类似《自律的人生有多么可怕》、《自律的人生有多重要》 的文章开始在朋友圈里流传。“C 罗出生之后每个月都会挨两次饿,吃顿鸡肉像过年”、“女友来探望他却被晾在一边,眼睁睁地看着他跟教练训练到凌晨”、“C 罗每天要做3000个仰卧起坐”……

当然 C 罗的自律确实很值得我们学习,我就做不到 C 罗那样每天晚上不晚于11点睡觉(睡了哪还看得到C罗的帽子戏法?)。但其实这些文章里的重点不是 C 罗也不是自律,如果上演帽子戏法的是梅西他们一样能写出《小个子的人生有多么可怕》,所幸阿根廷首轮比赛没赢,梅球王只好躺在蒙牛的草坪上慌得要命。

他们的重点只有两个字:成功!你为什么还没有成功?因为你不像C罗那样自律。你为什么还没有成功?因为你没有见过凌晨四点的上海/北京/深圳/洛杉矶。你为什么还没有成功?因为你正在被你的同龄人抛弃。所以还想什么?赶紧让女朋友独守空房自己去健身房练肌肉,赶紧自觉自愿天天加班到天亮,赶紧像胡玮炜那样一毕业就去创业争取35岁就套现15个亿。

这让我想起了家门口房产中介门店经理每天早上的训话,我想起了洗剪吹小哥们集体喊的口号,我想起了多年前我曾暗访的那个传销机构……

不是什么事情都要以成功作为导向的,养成自律的习惯是对自己负责,而不是为了成功才去了解一下自律有多可怕。但自媒体营销号的导向一定程度上总反映了网民的价值取向,总是甘愿被成功学的鸡汤洗脑而缺乏理性不顾常识,这反映的是每天坐在家中等着被成功馅饼砸中的宅男宅女精神世界的空洞和行动世界的好大喜功。

我们从来不缺口号,缺的是将之付诸行动的能力;我们从来不缺鸡汤,缺的是对努力的成功定义和良好执行;我们从来不缺洗脑,缺的是个体独立思考和行动的意识。

哦,是的,我就是C罗的粉丝,我是看着C 罗从小小罗成长起来的忠粉,所以我很看不惯你们为了洗脑文的需要,把C罗变成一只每天做3000个仰卧起坐的订书机。

世界杯是一场激动人心的盛会,有很大原因在于其传递出来的积极向上的正能量。但不要将这些正能量变味了。就像前天日本与哥伦比亚的赛后,许多日本球迷如同许多场比赛的赛后一样收拾着在球场留下的垃圾。这确实是一个好习惯,后一场塞内加尔的球迷也这么做了,前段时间世界杯亚洲区预选赛上中国球迷也这么做了。

但千万别又变成一场新的洗脑了——《看看日本人的秩序和自律,这就是为什么他们的球队会赢》。

日本球迷捡垃圾体现的是他们良好的素质,不是为了成功,也不是为了他们的球队赢。中国的球迷捡垃圾同样是为了表现我们国家的素质与文明,同样不是为了国足会赢,我们再怎么捡垃圾也帮不了我们的国足赢。