听那些“朝八晚十二”奔波于影院的年轻人述说-“身心沉浸在字幕的过程，很动人”

晨报记者 陆乙尔



有这么一群年轻人，每年在上海国际电影节期间都干着“朝八晚十”甚至是“晚十二”的工作。影院八点半放映前，他们就已背着电脑赶到，早早地坐在了影厅后部的工作台前，经常接近凌晨才能回家。他们也在享受影片带来的乐趣，却不仅仅是单纯的影迷，看片时压力与挑战并存——他们就是电影节的“字幕侠”。

今年，上海国际电影节招募了近300名字幕员，负责电影节期间超过500部电影、1500多场放映中绝大部分外语片的字幕工作。趁此机会，晨报记者采访了几位年轻的字幕组志愿者，听他们讲述“痛并快乐着”的幕后故事。



方式

“手敲是存在意义，同步是发展趋势”

上影节的字幕员大多是从上海本地大学中招募而来，今年还首次开放社会招募，志愿者们通过选拔并接受培训后，就可以正式上岗了。据介绍，通常一场字幕的操作会由主敲和副敲两人负责，主敲负责影片的字幕播放，副敲则负责记录影片放映过程中的字幕问题，通报及处理有可能发生的放映事故，同时在主敲有意外情况不能进行字幕操作时，及时顶上。

有些观众可能会问，所有外语影片都要配备“字幕员”吗？这就涉及到上影节展映影片字幕的放映形式：第一种是将字幕嵌入影片，这需要片方制作单独的中文字幕版本拷贝，因此大多运用于好莱坞大片； 第二种是上影节大部分外语片配字幕的形式，即在银幕下方放置字幕机，靠志愿者人工操作电脑一句句地“敲字幕”；第三种则是上影节从去年开始引进的新技术，即采用同步字幕技术，今年还将此技术应用范围从去年6个影厅、88部影片扩大到15个影厅、120部影片。

记者最初以为只有第二种方式才需要字幕员，从2016年开始做字幕员，今年已是大光明电影院一厅字幕负责人的康与好告诉记者，其实第二、第三种都需要人为操作，区别在于操作的强度，“手敲的每一句台词都需要字幕员控制它是否出现在LED屏幕上直到结束，非常考验字幕员对影片的熟悉程度和体力。采用字幕同步技术的影厅里，字幕员拿到手的字幕是自带时间轴的，有点类似于滚动歌词。点击开始播放，字幕就会按照设置好的时间轴在字幕机上显示，这对最开始按的那一下要求特别高，需要完全对准，一旦开头没对准，后面全部都会错位。”

今年，康与好共负责16场不同电影的放映，9场主敲7场副敲，由于大光明一厅展映影片都采用同步字幕技术，只有《X圣治》等少数影片需要她一句句手敲。而在同样已经积攒了“两年经验值”、今年也要“两边跑”的字幕员叶周颖看来，手敲是字幕员辛苦，同步字幕是做时间轴的人辛苦，不一样。“对于字幕员来说，手敲是存在意义，同步是发展趋势，但同步不太可能完全代替手敲，因为有拷贝收到时间、人力等问题。”

初心

“一见钟情，再累眼里都闪烁着星光”

接受采访的几位字幕员志愿者都还在上海读大学，问起最初当字幕员的契机，对电影的热爱是“标准答案”，同时也有各种“被卖安利”“服从调配”等五花八门的巧合。康与好说，当时受到学长学姐的推荐，她自己也很喜欢看电影，想接触学习一些优秀导演叙述故事的手法镜头，于是最初在2016年便报名了能近距离接触电影本身的字幕组。通信工程专业、尤其爱看动画电影的叶周颖则是偶然在学校看到志愿者招募信息，便抱着“试一试”的心态地报了名。

与前两位不同，也已经第三年参加电影节的罗曦冉则是在机缘巧合下“入了坑”，“2016年我本来报名了接待组，但在面试的时候被告知接待组已经人满为患，于是我被推荐到了字幕操作组。”罗曦冉说，原本她以为字幕操作的难点在于翻译和语言能力，可能会比较枯燥，但实际上字幕操作并不要求翻译能力，主要是要求熟悉影片大致流程，并能快速反应台词，“这份工作能够给人带来出乎意料的成就感，而且也比我想象中更有趣。”

叶周颖介绍，志愿者被招募进组后都会接受培训。针对同步字幕技术，这两年同步字幕公司都会派人来指导志愿者； 手敲字幕员除了在培训时学习操作字幕软件外，更多是看现场。除了组委会安排的培训和常规的对片以外，他们还会自己“做做功课”，比如回去查一查电影的梗概，有资源的话看几遍，并且不断练习。同时，“三年生”们还会带带新人，帮“一年生”们练习和熟悉场内操作。

最考验字幕员的，除了“业务能力”，还有应对现场可能出现的各种突发状况。叶周颖回忆，她在2016年第一场“敲”的葡萄牙电影《战场来信》，意外出现电脑没电的情况，“当时大概有五分钟没字幕。我那时候经验少，有点手足无措，还好影院经理很淡定，很快解决了问题，还一直鼓励我，安抚我的情绪。”

2016年恰逢莎士比亚逝世400周年，让罗曦冉印象最深刻的该纪念单元备受瞩目的《亨利五世》。“影片操作的难点在于它本身大部分对白是英文，但因为台词来源于莎士比亚原著，所以有一些古英语特有的词汇，并不容易听懂。而且最大的难点在于中间有一段较长的对白是法语，没有对应的英文字幕，我只能够根据人物动作、走位与情绪来进行大致操作。幸好最后走下来虽有小误差，但不影响对剧情的理解，所以观众反应仍然不错，这也给了我很大的信心。”

一路走来成为“三年生”，电影本身的魅力和工作氛围都是让这几位年轻人坚持下来的动力。身处“用爱发电”的小伙伴们中间，叶周颖特别有感触。“字幕员这个岗位其实很苦的，尤其是手敲字幕员心理压力很大。每天字幕员的群里都会讨论各种各样发生的状况和解决方法，大家从来不会抱怨，要么正经问问题，要么大半夜集体‘皮一下’，聊一些趣事。见了面，虽然能在大家眼里看到疲惫，但谈论起来，眼里都闪烁着‘星光’。”

她也和其他坚持了好几届的字幕员聊过为什么喜欢“字幕员”这个岗位，他们回答道，说不上什么具体原因，大概只是“一见钟情”。“我们都想试一试，结果一入字幕员的生涯，深似海啊。”

未来

“会继续做下去，因为这是信仰”

今年作为“三年生”，接受采访的几位“前辈”字幕员都分配到了十几场到二十几场的工作量，负责的影片包括《白日美人》《友罪》《理智与情感》《异形大战铁血战士》等，题材各异，类型丰富。

康与好告诉记者，今年最难的是《X圣治》这部恐怖片。“画面血腥大胆，整体风格比较阴暗，很少有接连的台词，所以不是很好敲，而且有一些音效特别突然，我们对片好几遍都会被吓到，更何况我们的位置还在音响旁边。”叶周颖印象最深刻的是“让·维果”系列，“《亚特兰大号》《尼斯印象》《游泳冠军塔里斯》《操行零分》及作品补充集《冬日现场》《校园小魔怪》，当时我连着敲了三场字幕，算是了解了让·维果一生拍过的所有影片，这种感觉很奇妙。”

这些“三年生”们还会继续陪着上海国际电影节走下去吗？他们都给出了肯定的答案，因为“这是信仰”。康与好说，观众的掌声还有字幕轴滚动到最后出现自己名字的那些瞬间，都会给她带来很大的成就感。让许多观众惊喜的字幕员小彩蛋，比如一句“回家路上注意安全”，更是字幕员与观众之间的温暖联系。“观众能看见我们的存在，认可我们的存在，看见观众享受电影的时候，我们会很幸福。身心沉浸在电影和字幕的过程，很动人、很感人。”叶周颖说。