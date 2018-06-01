同为国家改革开放窗口，这个东北沿海城市来沪对接对口合作，达成这些重要共识

@康平路 2018-06-20 22:36

来源：上观新闻 作者：谈燕 孟群舒

上海将坚决按照党中央、国务院实施新一轮东北振兴战略的部署要求，与辽宁省委、省政府和大连市委、市政府一道，发挥各自所长，资源共享、优势互补，携手做好两地对口合作这篇大文章，共同为实施好国家战略作出更大贡献。

上海市委书记李强，市委副书记、市长应勇今天下午会见了由辽宁省委副书记、省长唐一军率领的辽宁省暨大连市党政代表团一行。会见前，两地召开了上海·大连对口合作第二次联席会议，应勇、唐一军和辽宁省委常委、大连市委书记谭作钧出席并讲话。

李强在会见时感谢辽宁省、大连市长期以来对上海经济社会发展的支持。他说，中央确定上海与大连建立对口合作关系,为两地在相互学习借鉴、互帮互助基础上推动共同发展提供了良好机遇。当前，上海正在按照以习近平同志为核心的党中央对上海工作的指示要求，加快建设国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心和文化大都市，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，进一步做强城市功能、提升城市能级，更好服务全国发展大局。上海将坚决按照党中央、国务院实施新一轮东北振兴战略的部署要求，与辽宁省委、省政府和大连市委、市政府一道，发挥各自所长，资源共享、优势互补，携手做好两地对口合作这篇大文章，共同为实施好国家战略作出更大贡献。

应勇在联席会议上说，以习近平同志为核心的党中央作出东北地区与东部地区开展对口合作的重大战略部署，开创了以跨区域合作推动东北振兴的新路径，具有划时代的重大意义。党中央、国务院安排上海和大连对口合作，是赋予上海的重要任务，是对上海的高度信任，我们深感使命光荣、责任重大。上海和大连都是国家改革开放的窗口，有许多共同点，合作基础好、合作潜力大。上海将深入贯彻落实党中央、国务院的部署要求，按照政府引导、市场运作、优势互补、互利共赢的原则，以更大的力度，在更广的范围推动沪连对口合作取得更大实效，把沪连对口合作打造成东北地区与东部地区对口合作的示范和标杆。

唐一军代表辽宁省委、省政府感谢上海市委、市政府长期以来对辽宁特别是大连振兴发展的重视、关心和支持。他说，作为我国改革开放排头兵和创新发展先行者，上海谋划发展的格局气魄手笔、改革创新的理念思路方法、抓好工作的精细精准精致，值得我们认真学习借鉴。我们要始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入落实党中央关于对口合作的决策部署，全力支持沪连对口合作向纵深发展，确保各项工作取得实质性进展和成效。要进一步完善对口合作机制、细化对口合作任务、推进人员交流往来、扩大对口合作成果，把各项工作落细落小落实落地，携手打造对口合作的典范，以沪连对口合作为契机，开创沪辽合作新局面。

上海市委常委、市委秘书长诸葛宇杰，副市长彭沉雷，辽宁省副省长、省政府秘书长李金科，大连市委副书记、市长谭成旭参加有关活动。

在联席会议上，上海市与大连市签署对口合作框架协议。两地10个相关区（市、县）签署结对协议。

2017年，沪连对口合作5个方面23项合作重点工作有序推进，两地共同举办首届沪连合作论坛，“上海企业大连行”活动签署57个合作项目，协议金额达1704亿元。2018年，两地将重点围绕完善对口合作机制、组织开展对口合作系列活动、加强重点领域合作项目和平台建设、推进重点功能区对接交流、开展区（市、县）对口合作、开展干部人才交流培训等六方面，进一步深化对口合作。