事关长三角！中共上海市委同各民主党派、市工商联和无党派人士举行调研协商座谈

@康平路 2018-06-20 21:56

来源：上观新闻 作者：谈燕

习近平总书记的重要指示明确了新时代长三角一体化发展的新要求、新定位、新使命，希望各民主党派、市工商联和无党派人士深入学习领会，发挥优势特长，为推动长三角地区更高质量一体化发展积极建言献策、贡献智慧力量。

中共上海市委今天下午举行调研协商座谈会，围绕“实施区域协调发展战略，推动长三角一体化发展”，听取各民主党派、市工商联和无党派人士的意见建议。中共上海市委书记李强主持会议并强调，习近平总书记的重要指示明确了新时代长三角一体化发展的新要求、新定位、新使命，希望各民主党派、市工商联和无党派人士深入学习领会，发挥优势特长，为推动长三角地区更高质量一体化发展积极建言献策、贡献智慧力量。

座谈会上，民革市委主委高小玫、民盟市委主委陈群、民建市委主委周汉民、民进市委主委黄震、农工党市委主委蔡威、九三学社市委主委赵雯、台盟市委主委李碧影、致公党市委专职副主委邵志清、市工商联副主席陈昶、无党派人士代表李鸣先后发言。李强认真倾听记录，就各民主党派、市工商联、无党派人士聚焦长三角一体化发展深入调查研究形成的专题调研成果进行交流讨论，对大家长期以来为上海经济社会发展作出的积极贡献表示感谢，希望大家结合各自调研成果，继续围绕长三角区域规划、基础设施、要素市场、产业布局、教育医疗、公共服务、知识产权保护等深化研究，提出真知灼见。

李强说，习近平总书记关于长三角一体化发展的重要指示，对沪苏浙皖三省一市和国家有关部门提出了新要求，明确了长三角更高质量一体化发展的新定位，赋予了长三角地区更好引领长江经济带发展、更好服务国家发展大局的新使命。发挥好上海的龙头带动作用，是中央赋予上海的重要使命和责任，也是对上海的期望和鞭策，我们要切实增强推动长三角实现更高质量一体化发展的思想自觉和行动自觉，以更主动的姿态、更有力的举措、更务实的行动，为长三角一体化发展主动牵好头、搭好台。

在谈到长三角地区主要领导座谈会取得的主要成果以及下一步工作推进安排时，李强说，这次会议形成了一批务实成果，通过了三年行动计划，确定了一批重点合作项目。当前要凝心聚力抓好落实，把议定的事情一件一件抓实办好。要抓好任务分解和落实，形成任务清单，落实责任，挂图作战。对于座谈会上讨论提出的重大问题，通过一方牵头、多方配合、专家参与的方式推进研究落实。实现长三角更高质量一体化发展，既要看三年，更要看长远。要加强事关长远的重大问题前瞻性谋划，发挥长三角决策咨询专家作用，不断丰富长三角一体化发展项目库。

市委常委、统战部部长郑钢淼，市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加座谈。