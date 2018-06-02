李强首次以这个组长身份主持召开会议，上海科创中心建设要突出“三个聚力”

@康平路 2018-06-20 21:51

来源：上观新闻 作者：谈燕

要更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义科技创新思想统领上海科创中心建设，聚力抓好关键核心技术自主创新，聚力推进张江综合性国家科学中心建设，聚力打造更优创新创业生态

上海市推进科技创新中心建设领导小组第四次会议今天上午举行。市委书记、市推进科技创新中心建设领导小组组长李强主持会议并强调，建设具有全球影响力的科技创新中心，是以习近平同志为核心的党中央赋予上海的重大使命，全市上下要更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义科技创新思想统领上海科创中心建设，聚力抓好关键核心技术自主创新，聚力推进张江综合性国家科学中心建设，聚力打造更优创新创业生态，努力为建设世界科技强国作出更大贡献。

市委副书记、市长、市推进科技创新中心建设领导小组副组长应勇，市委副书记、市推进科技创新中心建设领导小组副组长尹弘出席会议并讲话。

李强指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，高度重视科技创新工作，为加快建设世界科技强国指明了方向。我们要把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义科技创新思想上来，统一到总书记对上海科创中心建设的指示要求上来，不折不扣把党中央对科技事业的战略部署落到实处，不断把上海科创中心建设推向前进。

李强指出，要瞄准关键核心技术这个主攻方向，努力承担更大责任、发挥更大作用。强化战略导向和目标引导，按照国家需求，在关系根本和全局的科学问题上大力攻关，在关键领域、“卡脖子”的地方大力突破，在协同创新上探索走出一条新路，打造自主创新的战略高地。上海不仅要成为科技成果的策源地，更要成为科技成果应用的重要基地。要打通科技成果转化“最后一公里”，针对存在的短板和痛点，加大科技成果应用转化力度，构建完善科技成果转化交易平台，更好把科技成果转化为现实生产力。

李强指出，要大力推进张江综合性国家科学中心建设，继续提升集中度和显示度，提高创新要素集聚浓度，努力拿出标志性的科技成果。积极推进各个科创承载区建设，推动形成分类布局、错位发展的良好态势。要加快打造更加优良的创新创业生态，不断提高创新的便利性、宽松性、包容性，增强自身特色，提升对各类创新资源的吸引力。进一步优化人才发展环境，完善人才政策，改进人才服务。大力推动长三角区域协同创新，推动长三角成为最具活力的科技创新高地。

应勇指出，科创中心建设事关上海未来，要在更加聚焦、更加做实、更加开放上下更大功夫，推动各项工作早出成果、早见实效。张江科学城、张江综合性国家科学中心要迅速做实做强、做出影响。全市各区、高校和科研院所要找准定位，在重大科技专项和平台、承载区建设中更好发挥作用。要把科创中心建设各方面主体和力量动员起来，形成合力、共同推进。要以钉钉子精神抓落实、抓推进，明确责任分工，加快推进已经确定的重大项目建设，加快推进共性技术研发与转化平台建设，积极争取承接一批新的国家重大科技项目，加快集聚一批中央企业、外资企业和民营企业研发中心。要以更加开放的姿态和举措，吸引国内外的顶级科学家、科研团队和各类人才在沪开展科研、创新创业，厚植上海科创中心的人才优势。

市推进科技创新中心建设领导小组成员翁祖亮、诸葛宇杰、彭沉雷、许宁生、林忠钦、钟志华、施尔畏等出席会议并讲话。上海市推进科技创新中心建设领导小组办公室、上海推进科技创新中心建设办公室、市科委、市委组织部、浦东新区、张江实验室先后汇报了科创中心建设相关工作。