一本书读懂习近平新闻思想

党的十八大以来，总书记对加强和改进新闻舆论工作，提出一系列新观点新论断新要求，形成体系完整、科学系统的新闻思想。

《习近平新闻思想讲义（2018年版）》（以下简称《讲义》）一书，对习近平新闻思想进行全面深入阐释。这一思想，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。

除序言外，《讲义》共分六讲，整体是总分结构。

第一讲“马克思主义新闻观的新发展”，在论述马克思主义新闻观的“创立和发展”基础上，从七个方面谈习近平总书记对马克思主义新闻观的“新发展新贡献”。

第二到第六讲，对七个方面分而述之。其中，第二讲关注前三个方面，即总书记关于党的新闻舆论工作地位作用、职责使命、方针原则的重要思想。后面四讲每讲关注一个方面：新闻舆论工作能力和水平、网上新闻舆论工作、国际传播能力建设、新闻舆论工作队伍建设。

七个“新”

习近平总书记对党的新闻舆论工作所面临的新形势新任务，作出了宏观思考和战略布局，提出了许多新思想新观点。即七个“新”——

新定位——对党的新闻舆论工作性质地位作出新定位。

2016年2月19日，习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上，用“一项重要工作”“一件大事”和“五个事关”准确表述新闻舆论工作的重要地位和作用。他指出，党的新闻舆论工作是党的一项重要工作，是治国理政、定国安邦的大事。做好党的新闻舆论工作，事关旗帜和道路，事关贯彻落实党的理论和路线方针政策，事关顺利推进党和国家各项事业，事关全党全国各族人民凝聚力和向心力，事关党和国家前途命运。

新表述——对党的新闻舆论工作职责使命作出新表述。

习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上指出，在新的时代条件下，党的新闻舆论工作的职责和使命是：高举旗帜、引领导向，围绕中心、服务大局，团结人民、鼓舞士气，成风化人、凝心聚力，澄清谬误、明辨是非，联接中外、沟通世界。这六个方面、“48个”字，对新闻舆论工作职责使命作出了最集中最鲜明的概括。

新论断——对党的新闻舆论工作方针原则作出新论断。

习近平总书记强调，新闻舆论工作要牢牢坚持党性原则，最根本的是坚持党对新闻舆论工作的领导；牢牢坚持马克思主义新闻观，将其作为党的新闻舆论工作的“定盘星”；牢牢坚持正确舆论导向，做到所有工作都有利于坚持中国共产党领导和社会主义制度，有利于推动改革发展，有利于增进全国各族人民团结，有利于维护社会和谐稳定；牢牢坚持正面宣传为主，始终把团结稳定鼓劲、正面宣传为主作为党的新闻舆论工作必须遵循的基本方针。

新擘画——对党的新闻舆论工作创新发展作出新擘画。

习近平总书记对新闻舆论工作创新发展高度重视，强调“新闻宣传是否善于创新，是否能够做到常做常新，是其发展壮大、保持强大生命力的关键”。他在全国宣传思想工作会议上明确指出：“做好宣传思想工作，比以往任何时候都更加需要创新。”他在视察解放军报社时要求，新闻舆论工作必须坚持“创新为要”。他在党的十九大报告中指出，要“高度重视传播手段建设和创新，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力”，等等。

新部署——对网上新闻舆论工作作出新部署。

习近平总书记指出，互联网已经成为舆论斗争的主战场。在互联网这个战场上，我们能否顶得住、打得赢，直接关系我国意识形态安全和政权安全。 他强调，做好网上舆论工作是一项长期任务，要根据形势发展需要，“把网上舆论工作作为宣传思想工作的重中之重来抓”。

新阐述——对国际传播能力建设作出新阐述。

习近平总书记指出，国际舆论格局目前“西强我弱”，我国新闻媒体国际传播能力还不够强，声音总体偏小偏弱，西方主要媒体左右着世界舆论。他强调，传播力决定影响力。要讲好中国故事、发出中国声音、阐释中国特色，让世界认识一个立体多彩的中国。要增强国际话语权，加强对外传播话语体系建设，打造融通中外的新概念新范畴新表述。要下大气力加强国际传播能力建设，优化战略布局，集中优势资源，着力打造具有较强国际影响力的外宣旗舰媒体，让全世界都听到并听清中国声音。

新要求——对加强新闻舆论工作队伍建设提出新要求。

习近平总书记强调，“媒体竞争关键是人才竞争，媒体优势核心是人才优势。”他勉励新闻舆论工作者要做到“四向四做”：坚持正确政治方向，做政治坚定的新闻工作者；坚持正确舆论导向，做引领时代的新闻工作者；坚持正确新闻志向，做业务精湛的新闻工作者；坚持正确工作取向，做作风优良的新闻工作者。他强调，宣传思想部门要强起来，首先是领导干部要强起来，班子要强起来。

怎么干？

第二讲，重点关注方针原则。

这一讲详细阐释了总书记关于新闻舆论工作的地位作用、职责使命、基本原则的论述。此外，还谈到总书记对“加强和改进党对新闻舆论工作的领导”的要求。

第三到第五讲，重点关注应该怎么干。

第三讲从增强新闻舆论工作的针对性、把握好时度效、坚持改进创新、加快推动新闻媒体融合发展等四方面，论述如何提高新闻舆论工作能力和水平。

第四讲关注做好网上舆论工作。习近平总书记深刻分析了互联网环境下舆论生态的新特点，就互联网环境下如何做好党的新闻舆论工作作出了一系列重要论述。

第五讲聚集推进国际传播能力建设。中国需要更好了解世界，世界需要更好了解中国。国际传播需要讲究方式方法，总书记多次指出，讲故事是国际传播的最佳方式。 讲什么故事？总书记指出，要讲好中国特色社会主义的故事，讲好中国梦的故事，讲好中国人的故事，讲好中华优秀文化的故事，讲好中国和平发展的故事。

谁来干？

压轴的第六讲，关注新闻舆论工作队伍。

做好党的新闻舆论工作关键在人。总书记指出，“媒体竞争关键是人才竞争，媒体优势核心是人才优势。”他提出，要“加快培养造就一支政治坚定、业务精湛、作风优良、党和人民放心的新闻舆论工作队伍”。越是重要的工作、艰巨的任务，越是需要有一支素质过硬的队伍去完成，这是我们党和国家在革命、建设和改革实践中得出的一条宝贵经验。

做政治坚定的新闻工作者。

总书记强调，党的新闻舆论工作是政治性、政策性很强的工作，从来不是单纯的业务工作，讲政治是第一位的。没有清醒的政治头脑，就无法做好党的新闻舆论工作。

做引领时代的新闻工作者。

总书记强调，新闻舆论工作的各个方面、各个环节都要坚持正确的舆论导向。具有强烈的导向意识是新闻工作者应当具备的基本素质。强化导向意识，就要引导广大新闻工作者牢记和履行社会责任、恪守新闻工作者的职责、增强把握大局的本领，提高用正确舆论导向引导人的主动性和自觉性。

做业务精湛的新闻工作者。

“志不立，天下无可成之事。”在党的新闻舆论工作座谈会上，总书记高度评价坚持正确新闻志向、忠诚于党和人民的新闻工作者，满怀深情地追忆了新闻工作者的楷模——穆青的事迹，言辞恳切地说，老一辈新闻舆论工作者的坚定信念、优良品德 ，永远值得我们学习。

做作风优良的新闻工作者。

要“不断解决好‘为了谁、依靠谁、我是谁’这个根本问题”；“要转作风改文风，俯下身、沉下心，察实情、说实话、动真情，努力推出有思想、有温度、有品质的作品”；“要严格要求自己，加强道德修养，保持一身正气”。总书记的这些重要论述，为广大新闻工作者加强作风建设指明努力方向。

来源：人民日报海外版，有删节