习近平：说一千、道一万，增加农民收入是关键

小康不小康，关键看老乡。新世纪以来，农民收入连续增长，生活水平不断提高。但近年来经济下行压力大，农民增收困难。“十三五”期间, 农民增收问题仍是一个重要问题。习近平指出：“要大力促进农民增加收入，不要平均数掩盖了大多数，要看大多数农民收入水平是否得到提高。”加快农村农业发展，就要紧紧扭住增加农民收入这一重要任务。要通过发展现代农业、提升农村经济、增强农民工务工技能、强化农业支持政策、拓展基本公共服务、提高农民进入市场的组织化程度，多途径增加农民收入。习近平强调：“增加农民收入，要构建长效政策机制，通过发展农村经济、组织农民外出务工经商、增加农民财产性收入等多种途径，不断缩小城乡居民收入差距，让广大农民尽快富裕起来。”

开辟农民增收的新途径，增加农民家庭经营性收入。目前, 农村经济进入新的发展阶段, 这个阶段的主要任务之一, 就是对农村经济结构进行战略性调整, 开辟农民增收的新途径，增加家庭经营性收入。要逐步调整农村和农业的经济结构。根据农村的实际情况, 发展适合于本村的特色产业, 逐步形成特色规模和专业化生产经营。习近平指出：“发展是甩掉贫困帽子的总办法，贫困地区要从实际出发，因地制宜，把种什么、养什么、从哪里增收想明白，帮助乡亲们寻找脱贫致富的好路子。”粮食生产是农民的重要收入来源。要把提高粮食生产效益、增加种粮农民收入作为一项重大政策，不断完善粮食价格形成机制和收储制度，构建符合我国国情的农业支持保护体系，不让种粮农民在经济上吃亏。习近平指出：“在政策上，要考虑如何提高粮食生产效益、增加农民种粮收入，实现农民生产粮食和增加收入齐头并进，不让种粮农民在经济上吃亏，不让种粮大县在财政上吃亏。”农业发展的根本出路在科技。科技含量的高低直接关系到农作物产量的高低，直接影响农民收入。要加快构建技术体系，使农业从传统走向现代。习近平指出：“解决好‘三农’问题，根本在于深化改革，走中国特色现代化农业道路。要给农业插上科技的翅膀，加快构建适应高产、优质、高效、生态、安全农业发展要求的技术体系。”

组织农民外出务工经商，增加农民工资性收入。工资性收入是农民受雇于单位与个人，依靠输出自己劳动而获得的收入。目前，工资性收入对农民增收的贡献越来越大。要通过促进农民外出务工和就近就地转移就业，增加农民工资性收入。《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出：“加强扶持引导服务，实施乡村就业创业促进行动，大力发展文化、科技、旅游、生态等乡村特色产业，振兴传统工艺。培育一批家庭工场、手工作坊、乡村车间，鼓励在乡村地区兴办环境友好型企业，实现乡村经济多元化，提供更多就业岗位。”无论是留乡就业还是外出务工，就业的稳定性和收入水平跟农民个人技能素质息息相关。要提高农民工资性收入水平，就必须切实提高农民工素质。要注重培育农民务工经商的基本技能，提高农民自我发展能力。习近平指出：“要注重调动贫困群众的积极性、主动性、创造性，注重培育贫困群众发展生产和务工经商的基本技能，注重激发贫困地区和贫困群众脱贫致富的内在活力，注重提高贫困地区和贫困群众自我发展能力。”“要改进工作方式方法，改变简单给钱、给物、给牛羊的做法，多采用生产奖补、劳务补助、以工代赈等机制，不大包大揽，不包办代替，教育和引导广大群众用自己的辛勤劳动实现脱贫致富。”

深化农村集体产权制度改革，增加农民财产性收入。党的十八届三中全会提出，赋予农民更多财产权利。现在维护农民的财产权利显得越来越紧迫，推进农村集体产权制度改革把集体的经营性资产确权到户，实现农民对集体资产的占有使用和收益分配的权利，有利于拓宽农民的增收新渠道。清产核资是农村集体产权制度改革的一场硬仗。我国农村集体资产数量庞大，这是亿万农民长期辛勤劳动的宝贵财富，也是实现乡村振兴的重要物质基础。按照中央部署，清产核资工作从2017年开始，力争用3年左右时间、到2019年底完成。中央部署开展清产核资，就是要下决心把集体家底的现状摸清楚，增加农民财产性收入，切实维护农民财产权益。量化资产搞股份合作，是农村集体产权制度改革的重头戏。开展农村集体资产股份权能改革，让成员分享集体收益，能够给农民带来实实在在的好处。2016年4月，习近平在小岗村农村改革座谈会上强调，“着力推进农村集体资产确权到户和股份合作制改革”。这项改革一个重要的目标设计和追求就是增加农民收入。