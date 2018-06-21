习近平会见出席“全球首席执行官委员会”特别圆桌峰会外方代表并座谈

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：6月21日，国家主席习近平在钓鱼台国宾馆会见来华出席“全球首席执行官委员会”特别圆桌峰会的知名跨国企业负责人，并同他们座谈交流。

与会企业家代表围绕“开放·合作·共赢”的峰会主题，先后就“一带一路”、创新智造、绿色发展、全球治理等议题发表看法。习近平认真听取他们的发言，并一一回应他们的意见和建议。

习近平指出，中国向世界打开大门、实行改革开放已有40年历史。在座各家公司都是中国改革开放的重要参与者、见证者、贡献者、受益者，同中国结下了不解之缘。40年里，中国发生了巨大的变化，中国经济持续高速增长，7亿多人实现联合国标准的脱贫。眺望新征程，我们对改革开放更加有信心，更加相信对外开放是中国发展的关键一招。

习近平强调，2017年以来，全球经济出现了稳定向好态势，但世界经济增长依旧乏力，贸易保护主义、孤立主义、民粹主义等思潮不断抬头，世界和平与发展面临的挑战越来越严峻。殷鉴不远。新形势下，开放应该永不停歇、追求质量，合作应该团结互助、共迎挑战，共赢应该面向未来、携手并进。国际社会是一个地球村，不应搞零和博弈。世界命运应由各国共同掌握，国际规则应由各国共同书写，全球事务应由各国共同治理，发展成果应由各国共同分享。中方愿同世界各国一道，携手构建人类命运共同体。

习近平指出，“一带一路”倡议提出5年来，充分挖掘各方潜力，造福沿线各国人民。“一带一路”不是封闭的，而是开放包容的；不是中国一家的独奏，而是沿线国家的合唱。我们鼓励跨国公司同中国企业开展合作，达到互利共赢，取得更为务实成果。

关于创新智造，习近平强调，随着创新发展理念日益深入人心、创新驱动发展战略不断推进，中国科技创新的脚步更加稳健。我们始终把满足人民对美好生活的向往作为科技创新的出发点和落脚点。

关于绿色发展，习近平强调，人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化。我们将用最严格的制度、最严密法治保护生态环境，通过各种措施，从理念到行动，保护地球家园，使天更蓝，水更清，为子孙后代留下一个可持续的生存环境。

关于全球治理，习近平强调，经济全球化对世界经济发展作出了重要贡献，已成为不可逆转的时代潮流。我们将秉持共商共建共享的全球治理观，继续发挥负责任大国作用，积极参与全球治理体系改革和建设，为改革和优化全球治理注入中国力量。习近平呼吁国际社会携手共商、共建、共享，走改革开放、创新发展之路，不要走封闭僵化、保护主义、单边主义的回头路，人类是一个利益、责任、命运共同体，我们必须风雨同舟，携手前行。

习近平强调，外资在中国经济发展和深化改革进程中发挥了积极而重要的作用。过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放的条件下进行。中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。中国将继续大幅度放宽市场准入，继续创造更具吸引力的投资环境，加强知识产权保护，主动扩大进口，为国内外企业家投资创业营造更加宽松有序的环境。

与会企业家代表高度评价中国改革开放取得的伟大成就，赞赏中国为推动世界经济增长作出的重要贡献。他们强调，跨国公司很高兴亲历了中国40年来的改革进程，在为中国发展作出自己贡献的同时，也从中国的长期发展中受益。世界应当增进对中国文化、对中国共产党执政的认识和理解。经济全球化是不可逆转的历史潮流。中国坚定支持全球化并反对贸易保护主义令人赞赏。现在广大跨国公司在中国享有着不断发展的空间。中国在推动达成气候变化《巴黎协定》等方面作出的贡献，体现了在建设人类命运共同体方面的领导作用。中方的“一带一路”倡议符合时代要求，这一倡议为沿线地区带来发展和繁荣。跨国公司愿积极参与共建“一带一路”，扩大同中方在创新智造、绿色发展、全球治理等领域的交流合作，实现企业更大发展，继续与中国经济共同成长。

刘鹤、杨洁篪、王毅、何立峰等参加上述活动。