上海面向未来发展的重要战略空间如何打造？李强赴临港调研聚焦这些重点

来源：上观新闻

作者：谈燕

抓牢高端产业发展和高品质新城建设，把临港地区真正打造成为与卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市定位相匹配的综合性节点城市。

市委书记李强今天在临港地区调研时强调，临港地区是上海面向未来发展的重要战略空间，必须高起点规划、高品质建设，体现未来城市的发展理念。要对标国际最高标准、最好水平，大力推动高端产业发展，加快建设科创中心的主体承载区，全力推进产城融合发展，为服务国家战略、服务全市发展作出更大贡献。

经过15年的发展，临港地区已初步建成体现上海优势和国际竞争力的先进制造业产业基地。上午，李强和市领导翁祖亮、诸葛宇杰、时光辉来到上海电气临港重装备制造基地，详细听取企业“走出去”及国际化战略推进情况介绍，察看了核电关键装备制造生产线。听到企业某些关键制造技术处于国际先进水平，已在不少国家开展合作布局，李强关切询问下一步规划设想。他说，制造业是立国之本、兴国之器、强国之基，上海电气要进一步加强先进装备制造业技术创新，加大海外市场拓展力度，在更广阔的天地发展业务、开展合作，为打响“上海制造”品牌作出新的贡献。

上海临港科技城着力打造临港地区的创新策源地和产业孵化地，已引进多个智能制造领域的独角兽企业和一批高科技项目。李强走进筹建中的上海交大-德国弗劳恩霍夫协会智能制造项目中心，在中德联合团队技术人员的现场演示下，了解中心在推动科技成果转化应用、提供智能制造共性技术服务方面的创新探索。随后，市领导来到上海彩虹鱼海洋科技股份有限公司的装备展示区。该公司采用“科学家+企业家”“国家支持+民间投入”创新模式，通过打造世界级深渊科学技术重点实验室，推动产、学、研协同互助，带动深海科技产业化发展。市领导还一路察看人工智能和机器人领域多家入驻企业的研发成果，每到一处，都与企业负责人亲切互动交流，勉励大家继续瞄准前沿高端，主攻国家急需，进一步加大自主创新力度，真正掌握核心技术。

工业互联网创新中心（上海)有限公司是首个国家级工业互联网创新中心，也是上海市工业互联网研发与转化功能型平台实施载体。李强仔细听取中心情况介绍，得知中心日前率先开通运行了工业互联网标识解析国家顶级节点，他表示肯定，并指出工业互联网有着广阔的发展前景，将成为下一步经济发展的重要支撑。希望中心进一步做强做优，立足上海，辐射长三角，更好发挥协同带动效应。临港产业区正着力打造智能网联汽车示范区，为企业提供多样的道路测试场景。市领导察看了无人驾驶技术最新研发进展，就智能网联汽车下一步发展作了深入了解。

调研期间，李强还听取了临港地区规划发展及海绵城市建设情况介绍，指出要抓牢高端产业发展和高品质新城建设，把临港地区真正打造成为与卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市定位相匹配的综合性节点城市。

（本文图片：陈正宝 摄）