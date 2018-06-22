“新片出炉”或“老片新看”，上影节带来最新鲜的享受-“首映不仅是底气更是A类电影节的责任”

晨报记者 陆乙尔

每届上海国际电影节不仅是业界交流合作的盛会，也是影迷观影的嘉年华。今年，上影节约有500部中外优秀影片在各大展映单元放映。值得注意的是，今年上影节为影迷带来的许多“新片”里，不仅有选在上影节世界首映、亚洲首映或中国首映的影片，也有多部经过电影修复师“妙手回春”而焕发新生的经典老片。“新片出炉”或“老片新看”，这些佳作满足了无数影迷的“心需求”。

/突破/首次第一时间触碰金棕榈

今年，上海国际电影节首映盛典单元中，32部剧情片，15部动画片、纪录片及短片选择了在上影节举行世界首映，让观众第一时间观看来自全球的最新影片。

这其中有即将在暑期档上映的《我不是药神》、3D全景声京剧电影《曹操与杨修》等国产影片，有《朋克武士》《猫是要抱着的》等热门日本影片，还有《蓝色的梦》《绿草如茵》等美非、欧洲剧情片。上个月在戛纳刚刚斩获“金棕榈”大奖的《小偷家族》，以及获得最佳导演奖的《冷战》、获得评审团大奖的《迦百农》，也在上影节组委会的努力下，来到上海与观众见面。

上海国际影视节有限公司副总经理王晔告诉记者，今年选片的思路注重“新鲜度”和“学术性”，上面三部在戛纳电影节刚刚获大奖的影片正体现了这一思路。谈到大热的《小偷家族》，王晔表示，这可以说是上影节首次第一时间触碰金棕榈，无疑是一个大招，“因为之前获得金棕榈奖的影片都是在第二年放的，今年戛纳电影节五月份刚结束，第二个月就来了。”

除了题材丰富、类型各异的最新影片，4K修复等单元的老片也让影迷们津津乐道。今年，《画魂》4K 修复版、《芙蓉镇》4K修复版、《护士日记》修复版等都在上影节期间首映。

许多胶片老电影随着胶片的腐烂正在消逝，而电影修复师们正在努力“留住时光”。“以前就看过《画魂》，现在重新在电影院看了一遍，人物在银幕上变得更明艳细腻，更能感受到那个藏在传世画作后浪漫不屈的灵魂。”一位影迷在看完4K修复版《画魂》后向记者这样感慨。

/征片/上影节越来越有底气

影迷们在十天里享受着光影艺术的“饕餮盛宴”，上海国际电影节筹备人员为这十天付出了百倍的努力。谈到征集参展首映影片的过程时，王晔向记者表达了对上影节吸引力的自信，“片量、场次、影院数、观影人次的规模之巨，我们有少有匹敌的优势。”

同时，她告诉记者，争夺影片的首映权的确不易，“因为竞争对手很多。我们举办时间在全球电影节‘年表’中处于中间的位置，戛纳刚好结束，后面紧跟着东京、威尼斯，可以说是一个‘前有狼、后有虎’的局面。而且这不仅仅是吸引力的竞争，更考验着电影节对自己辐射区域内电影创作的了解，对于新锐美学风格、艺术内容的发现能力。”

王晔说，负责邀片的同事全年都在与全世界的电影人保持沟通，希望能够在第一时间给予他们帮助，获得更新影片的展映、评选机会。“我们越来越有底气了。伴随中国电影市场的发展、政府文化部门加大支持力度，我们专业水平、服务能力、平台资源方面的进步有目共睹。所以征片上的优势大有提高，这首先反映在对整个亚洲区电影的吸引力，其次是对欧洲和美国的电影作品。”

影迷们能看到《小偷家族》展映正是上影节优势的体现。王晔透露，组委会方面跟该片片方谈判了很久，最终成功拿下，“比如能放几场，能不能做见面会，还有电影拷贝什么时候能运来，有没有什么限制，这些都要谈，还要在很短时间内制作字幕和拷贝，工作量大也有一定难度。戛纳其他两部拿奖的重要影片，我们都想要，最后都征选过来了。”

/修复/经典以2.0版本“首映”

其实，在上影节筹备期听着“时钟倒计时声音”的不仅仅有征片人员，还有负责《芙蓉镇》《画魂》的上海电影技术厂修复人员，这两部影片是上技厂第一次进行自主4K修复工作。据悉，自今年3月接到电影修复的任务后，40多个工作人员参与进来，开始了没有双休日、两班倒的24小时连轴转。

据介绍，影片修复并非易事，工作内容分为物理修护、数字修复、大银幕鉴定三个步骤。物理修复主要是对老胶片进行接补、清洁，随后数字修复将老电影扫描为2K或4K高清数字版，再对画面、声音、颜色等各方面进行调整，最后进行大银幕放映鉴定，对播放后出现的问题再进行修改。值得一提的是，上技厂还特别邀请《画魂》摄影师吕乐来到工作间，为修复逐帧调整色调、明亮度和饱和度提供建议。

在专业人士眼里，4K修复的宗旨是要做到“修旧如旧”——即在最大程度保留胶片质感与色彩的前提下，降低噪点、减少画面破损，从技术层面实现影片的整体修复，在保留影片的年代感与符合当代观众审美之间找到一个平衡点。吕乐透露，当年在拍摄《画魂》时，剧组人员尝试了一种在当时来说比较创新的拍摄手法，即在镜头前蒙一层纱，营造出柔和朦胧的气氛，“所以我建议工作人员在修复过程中尝试还原这种方式，为画面光线、色彩的调整方向提供参考。”

无论是“新片出炉”，还是“老片新看”，每年上影节首映影片的占比都在提高。王晔向记者表示，如今关于首映，他们强调的已不仅仅是数字，而是对电影价值的率先发现以及对首映影片的后续支持。“贯彻首映机制不是一个底气的问题，而是一个A类电影节必要的要求，甚至说是责任。我们必须竭尽全力。”

制图/潘文健