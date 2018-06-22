新农村题材电影《春天的马拉松》将开机

记者 陆乙尔

晨报讯 昨日，新农村题材电影《春天的马拉松》 启动发布会在上海举办。导演夏晓昀，主演张铎、徐百卉、杨立新、杨昆等演员在现场宣布，影片将于近日开机，并计划于12月登陆全国院线。

影片剧情取材于浙江宁海推行《村级权力清单》（简称《36条》）过程中的真实故事，是一部新型现实主义农村题材电影。

影片讲述了热情为民的村长方春天，在筹备接待莅临本村的一场国际山地马拉松分站赛过程中，面临一系列涉及村级公务、村民管理及氏族关系、家庭关系等方面的棘手问题时，他代表集体和个人所做的选择与坚守。

发布会现场的短片和实物册子，形象地介绍了影片的创作背景——浙江宁海从2014年开始推行小微权力清单制度，梳理颁布了《36条》，其中分类涉及村级集体管理事项、便民服务事项，基本涵盖了村级组织和村干部行使村务权力的全部内容。通过科学确权、阳光晒权、规范用权、严格控权，切实把村干部小微权力“关进制度的笼子”，让权力在百姓眼皮子底下运行，使得宁海县的农村基层治理工作有了明显成效，成为依法治国的村级样本。

据夏晓昀介绍，在数月的采风调查后，团队从真实生活中找到了创作方向。他说：“我4月份去了宁海，看到了那边山好、水好、人好，和编剧张忌也谈得非常好，又集合了身边优秀的演员。我们对这次创作的信心，就是这么一点点建立起来的。”该片男主角方春天由出演了《老有所依》《青年医生》《风云年代》 等作品的张铎饰演。对于首次接拍农村题材的影片，张铎说：“想通过这个机会看看农村的变化。关于角色，我会努力塑造，看自己能将新时代的村长扮演成什么样子。”

在“长三角一体化”的战略精神指导下，上海影视产业正助力“四大品牌”提升服务能级，进一步发挥“龙头”作用，推动长三角影视创作资源共享。电影《春天的马拉松》在浙江宁海取材取景，由上海影视团队制作，将为沪、浙两省加强深度文化合作，增强文化辐射力集聚力，为长三角迈向更高质量一体化献力。