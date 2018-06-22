巴西今晚战哥斯达黎加-内马尔是关键

晨报特派记者 金 昊（圣彼得堡6月21日电）

首场比赛，“移民军团”瑞士就给了巴西队一个下马威，尴尬的1∶1背后，是内马尔无数次倒地后的满脸无奈和旧伤复发的隐患；首轮面对塞尔维亚，老迈的哥斯达黎加猛攻全场却都被对手轻易化解，最终输给了对方的世界波。

自俄罗斯战胜埃及顺利出线后，圣彼得堡的天气就一直阴晴不定，来自波罗的海的海风肆虐着圣彼得堡体育场的每一个角落。在这样紧张的气氛下，来自美洲的两支球队，只能有一支继续留在战场上。

6月22日20：00巴西VS哥斯达黎加

只靠纳瓦斯一分也拿不到

四年前的巴西世界杯，哥斯达黎加让世人震惊，赛前被视为“鱼腩”的他们连斩乌拉圭和意大利，随后又战平英格兰，以小组第一的身份昂首出线。即便最终输给了当届季军荷兰，哥斯达黎加人也没有让“90分钟无败绩”的纪录作古。

但如今，平均年龄涨了4岁的哥斯达黎加队显然已经无法承受世界杯决赛圈的高强度比赛节奏，鲁伊斯已经不是当年的鲁伊斯，坎贝尔在四年居无定所的足球生活后也迷失了前进的方向。事实上，现在哥斯达黎加队最强有力的一环是门将纳瓦斯。

这是哥斯达黎加人的幸运，也是他们的不幸。坐拥世界排名前五的好门将，哥斯达黎加人却很难再踢出像四年前那般流畅的反击。而一旦球队在进攻端失去了威力，纵使纳瓦斯有三头六臂，也阻止不了球队输球的命运。这一战面对巴西，无法做出更多改变的哥斯达黎加人恐怕会再吃一场败仗。

内马尔改变的时候到了

内马尔——他还是可以一个人单挑对方整条后防线，他还是可以随意摆弄身体的任何部位来完成那些让人眼花缭乱的动作。但这些，并不能帮助巴西队获胜。说得再实际一点，过去这一年，内马尔没什么进步。

与瑞士一战，此前在热身赛中进攻流畅、防守紧密的巴西队完全消失，取而代之的是内马尔一次次在进攻端被断球和巴西队整条防线被瑞士肆意戏耍的场景。

内马尔需要学会在比赛90%的时间里依附于球队的体系，而在球队需要他在有所作为的10%的时间里，完成致命一击。哥斯达黎加是个适合“做实验”的对手，内马尔也到了必须改变的时候。

在赛前训练上，内马尔表示：“我训练得很好，感觉很舒服，脚也感觉很好。蒂特已经给了我们对手的信息，我们会研究出击败他们的方案。我希望我们能踢出比第一场更好的比赛来获胜。”