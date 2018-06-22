众芳喧妍 何若盛世美颜

威 水

谁是本届世界杯上最令人瞩目的前锋？目前来看，最具效率的无疑是C罗，最受争议的当数梅西，而内马尔虽然进球欠奉，至少也能捞个挨踢最多的贡献奖。

聚光灯很少会落在迭戈·科斯塔身上，虽然两场打进3球的他，可能是C罗在金靴奖争夺中最大的挑战者。

西班牙对伊朗一战，一个细节耐人寻味：第82分钟，西班牙用罗德里戈换下科斯塔，科斯塔走向替补席，和场边的助教、球员一一握手致意，但镜头里并没有出现他们的主教练耶罗。我不知道这是不是巧合，但这一瞬间难免让人揣测，代表着皇马一个时代荣耀的耶罗，和同城死敌马竞的当家前锋之间，从来就没有真正意义上的水乳交融。

巴西人科斯塔可能也从来没有真正融入过西班牙队，不仅是因为国籍背后不可磨灭的文化烙印。从技战术层面来说，在以皇马和巴萨球员为核心班底的西班牙阵中，拒绝浮华，崇尚铁血，强调反击的马竞前锋在人们眼中也是显得格格不入。四年前的巴西世界杯，斗牛士军团起用科斯塔担任锋线箭头就备受争议，巴西人也因此成为西班牙当时小组未能出线的主要替罪羊之一。

现在回过头来看，西班牙人或许应该庆幸，无论是现皇马主教练洛佩特吉还是前皇马队长耶罗都坚持留下了迭戈·科斯塔——真正的职业眼光本应超越门户之见。在西班牙整饬的协奏曲中，科斯塔是唯一的变量，他的存在，抵消了西班牙强大背后乏味的一面。

在足球的世界里，杀手有很多种。有的阴森，喜欢潜行身后，鬼魅一击，一击不中，务求全身而退。有的典雅，讲求仪式感，类似西门吹雪，剑不轻出，杀完人后还得45度角仰望天空，吹去剑尖的血滴。

而迭戈·科斯塔拒绝方法论和仪式感，他只要结果。为了完成目标，他不怕头破血流，也不惜玩阴招下黑脚，冒着吃牌的危险去撬开目标的心理缺口。他无所不用其极，必要时，甚至可以用牙咬开对手的喉咙。也正因此，在整个职业生涯中，科斯塔总是受人诟病，人们批评他对抗时的粗野，鄙视他假摔时的狡黠，讨厌他像斗牛犬一般的咄咄逼人。

如果这些评论都是来自对手，当然不难理解，敌人的憎恨甚至可以被视为对一个战士的最高褒扬。令我反感的是那些斗兽场边的观众，那些什么也不用付出，却站在虚妄的道德制高点上奢谈体面的家伙。他们不知道，他们视之为游戏的足球，可能是许许多多像科斯塔这样，出生在巴西的贫民窟，或者出生在非洲的某个穷街陋巷，从小喋血街头的野小子改变命运的寄托。

关于迭戈·科斯塔，曾经有这么一个故事：在和赫塔菲的比赛中，科斯塔撞在了门柱上，小腿撞出了一个大洞，骨肉可见。但在更衣室缝针时，他居然用手机录下了整个过程发给了家人。而马竞的主教练西蒙尼对于他的受伤，也不以为意，并开了那个著名的玩笑——“我以为门柱会伤得更重”。

这句话高度浓缩了科斯塔们的生存哲学——在角斗场上，不管你流多少血，关键的是让对手流最后一滴血。

所以，问题来了：如果把参加世界杯的所有前锋扔进铁笼里谁能活下来？

我赌科斯塔。