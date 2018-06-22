大盘持续调整次新股迎破发潮

记者 曹西京

晨报讯 大盘持续调整，不少次新股股价也不断下跌。6月21日午后，浙商证券股价跌破发行价，收盘报8.34元，下跌4.79%，最低价8.27元，远低于其8.45元的发行价。公司首发原股东8.75亿元限售股6月26日将上市流通，限售股近目前流通股三倍，于是股价先跌为敬。同花顺iFinD 数据显示，到昨天共有32只去年来上市的次新股破发，其中三只今年上市，三只券商股浙商、财通和华西证券在列。

随着新股不断发行上市，同类新股数量增多，在短暂表现后由于老股的比价效应，当市场调整时，股价高的次新股很容易打回原形。工业富联作为国内资本市场一只超级独角兽，6月8日上市后，6月13日市值冲刺到5190亿，随后五个交易日一路下挫，到6月21日比最高位缩水1611亿元。

从昨天破发的32只次新股看，不少公司净利润上市首年就出现了不同程度下跌，经营活动现金流净额也大幅减少。有的上市当初就表现令人失望。比如华宝股份、今创集团上市第二天就打开一字涨停板。这两家公司上市仅3个多月就跌破发行价。今创集团从事轨道交通车辆配套产品研发生产，2017年4月过会后在最后关头遭遇实名举报，导致暂缓发行数月。今年2月底恢复发行，今创集团上市第二个交易日就打开了涨停。

由于去年和今年一季度业绩均下滑，其上市后股价很快一路下跌，目前已经跌破其32.69元的发行价。

值得一提的是，这两天苏垦农发、华达科技、恒润股份、江苏雷利、今创集团等均为上市以来首次破发，这些2017年后上市的次新股，业绩变脸是破发的主要原因。

分析人士称，新股上市后赚钱效应下降，与市场行情、自身基本面、新股供给等都有关系，目前只要能中新股并在开板日卖出，仍能获得收益。

A股历史上合计发生过五次破发潮中，四次发生在2010-2012年之间。最典型的发生在第四轮破发潮(2011年1月-2012年1月)，这轮破发潮是A股历史上时间最长、破发个股最多。统计显示，在此期间两市共发行了290只新股，其中60个交易日内跌破发行价的高达199只，破发率高达68.6%。其中83只新股上市首日就直接破发。如今，这一现象还没出现。