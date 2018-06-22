估值底和市场底就在眼前

晨报记者 韩忠益

昨日早盘，沪深两市延续上一交易日的底部修复整固态势。其中，上证综指在2900点之上窄幅震荡，上方5日均线存在一定压力；“中小创”表现逊于主板，盘中以煤炭、钢铁、基础化工为代表的周期股持续回暖。午后，沪市节节败退，最后在周二暴跌时的最低点附近止跌，但收盘时依然下跌了近40点。创业板更是暴跌2.69%。

高端医疗器械有潜力

继4月国家卫健委公布《大型医用设备配置许可管理目录（2018年）》 后，近日又公布了《大型医用设备配置与使用管理办法（试行）》，对大型医用设备的目录、配置、使用、监督等方面提出详细管理办法。

机构指出，目前正值生物医药市场加速发展的重要时期，为提升我国生物医药研发和生产服务能力，政策制定者战略性地重视研发与生产外包服务发展，充分体现其对生物医药领域研发与生产外包业态模式的支持与肯定。

与此同时，配置证的放开则体现了国家对高端医疗器械行业的支持，尤其是为国产设备的发展。PET-CT显影剂龙头东诚药业和伽马刀龙头星普医科有望充分受益行业政策放开带来的市场扩容。

商务业态模式创新

从全球范围看，我国电子商务经过十几年的发展，已经从“跟跑”阶段进入了“并跑”阶段，在部分领域，比如市场规模、技术的应用等方面已经处在“领跑”的角色。

近期我国电商行业发展出现了一些新的特点：一是网络零售的品质化趋势日趋明显，消费者对高品质商品的需求增长较快。比如，近期一些电商平台大屏幕的高清电视的销售额同比增长10倍，高端的吸尘器同比增长了3倍，进口的生鲜产品同比增长了2.5倍。二是物流配送的效率大幅提升。由于大数据、云计算、智慧物流、人工智能等新技术的广泛应用，发货延迟、快递堆积等问题越来越少。三是线上线下融合发展。电商平台与线下的商超实现了优势互补，联动发展，正由相互竞争加速向合作共赢转变。我国零售业数字化转型正在加快，电子商务高质量发展的态势初步显现。

积极因素会发酵

自5月23日A股连续调整以来，沪深两市重要股东（包括重要法人股东、高管及关联人）二级市场增持19.61亿股，参考增持金额193.25亿元，涉及411家上市公司。一般讲，产业资本开始密集增持股票将成为市场做多主线，因为增持，说明公司当前股价存在被低估可能，也显示大股东对公司未来稳定持续发展抱有良好前景的信心，反过来，这也验证了大盘已经进入重要底部区域的预判。

技术上，2871点短线能否守住存疑，但接下来，中报行情就要临近，定向降准也是选项，市场积极因素会发酵，一大波结构性机会正在向大家招手。估值底和市场底都在眼前了，投资者不要倒在黎明前。