上海自贸区发布扩大金融开放25条举措-支持境外创新企业在沪发行CDR

晨报记者 林劲榆

昨天，上海自贸区出台《中国（上海）自由贸易试验区关于扩大金融服务业对外开放 进一步形成开发开放新优势的意见》，意见推出了扩大金融开放25条举措，业内外普遍关注的“沪港通”等重量级开放政策有了时间表。有关分析人士指出，随着一系列企业和项目落地，上海自贸区将吸引全球金融机构集聚。

吸引外资金融机构集聚

今年以来，我国已经连续出台政策放开了多类金融机构的股比限制，上海自贸区无疑将是政策落地的重要载体。《意见》推出八项举措支持金融机构开放。

扩大上海自贸试验区银行业对外开放方面，上海自贸区表示，将支持外国银行同时设立分行和子行。支持外资银行扩大业务范围。支持商业银行发起设立不设外资持股比例上限的金融资产投资公司和理财公司。鼓励外资投资信托、金融租赁、汽车金融、货币经纪、消费金融等银行业金融领域。

扩大上海自贸试验区证券业对外开放方面，将支持设立外资控股的证券公司、基金管理公司、期货公司。支持已设立的合资证券公司、基金管理公司和期货公司提高外资股权比例。

扩大上海自贸试验区保险业对外开放方面，将支持设立外资控股的人身险公司。支持设立外资保险集团、再保险机构、保险代理和保险公估公司。支持外资保险经纪公司扩大经营范围。探索推进巨灾债券试点。

据悉，已经与多家外资银行向上海相关部门提交申请，银行业开放新政下的第一批外资银行或很快开业。华中科技大学教授、光谷自贸研究院院长陈波接受记者采访时表示，一大批外资金融机构落地自贸区将加快上海自贸区金融改革的步伐，将在上海形成全球金融机构集聚的效应，外资金融机构将真正在中国市场开展业务，实现金融合作和市场大通。

争取年内开通“沪伦通”

人民币资本项下的可兑换，以及沪伦通等创新平台一直以来都是上海自贸区金融改革的重点项目，根据25项新措施，今年上海自贸区将在相关领域取得突破性进展。

意见指出，在金融监管部门的统一部署和支持下，在上海自贸试验区稳步推进资本项目管理的便利化和可兑换，先行先试外汇管理改革，拓展自由贸易账户的投融资功能和适用范围。支持境外投资者参与上海证券市场，支持境外创新企业 在 沪 发 行 中 国 存 托 凭 证（CDR），争取年内开通“沪伦通”； 持续深化原油期货、“沪港通”、“债券通”、黄金国际板的金融创新； 支持上海保交所搭建国际再保险交易平台，探索建立保险业“一带一路”国际再保险共同体，进一步提升上海自贸试验区的全球金融资源配置能力。

上海自贸试验区金融服务还将增强“一带一路”的功能。推动上海证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所与“一带一路”沿线国家和地区金融市场的深度合作、互联互通。加强上海自贸试验区与境外人民币离岸市场战略合作，稳妥推进境外机构和企业发行人民币债券和资产证券化产品。推进“一带一路”沿线国家金融机构在上海自贸试验区设立分支机构。

陈波表示，我国或将在资本项目下可兑换进一步推进，一方面，自贸区账户的进出杠杆额度可能在目前2倍和5倍的基础上进一步提高，另一方面，更多的外资将可参与到国内金融市场中。

相应人才可开通FTF账户

上海自贸区还向全球的高端人才打开大门，通过自贸区账户便利人才薪金收入。

意见指出，将深化上海自贸试验区外籍高层次人才、外籍华人申办永久居留机制。为上海自贸试验区企业聘雇的外籍人才提供人才口岸签证申请便利。

建设具有国际标准，深度契合金融人才需求的文化设施。加快引入优质的国际医疗、教育资源，优化绿色慢行空间，打造美丽绿色国际社区。完善“金才”系列服务工程，为金融人才在健康管理、子女就学、居住等方面提供支持服务。

尤其值得注意的是，符合条件的海外人才可通过上海自贸试验区金融机构开立FTF账户，提高境内企业向境外员工发放薪酬便利度。外籍人才境内合法收入可视同境外资金投资创业。

“FTF账户就是境外个人自由贸易账户，之前，我国已经将账户开户主体从区内境外个人扩展至全市范围内科创企业工作的海外人才。”陈波表示，从新政的开放措施来看，或将进一步扩大账户适用人才范围，对于很多跨境雇佣员工的创新企业来说，支付薪酬或更加便利。