5年后，斯诺登称对当年选择不后悔-英媒称1年多来斯诺登开始把枪口对准俄政府,俄罗斯似乎受够他了

晨报记者 徐惠芬 综合报道

5年前的6月，因“棱镜门”事件而闻名全球的斯诺登离开夏威夷的家，经由香港，来到俄罗斯避难。在披露“棱镜计划”5周年之际，斯诺登再次接受英国《卫报》采访，称对当年的选择“不后悔”。不过，英国《每日邮报》21日报道称，斯诺登在俄罗斯的日子似乎不好过。

“棱镜”曝光让他“解脱”

6月，对于“泄密者”斯诺登来说，是深具意义的一个月份。他的生日是6月21日，今年他35岁了；5年前的6月，他又因曝光“棱镜计划”，全球成名。

5年后，再次接受《卫报》采访时，斯诺登回忆起了“棱镜计划”被曝光那一天的感受。

斯诺登称，那时他睡在香港的酒店里，当他一觉醒来时，曝光“棱镜计划”的新闻已经传播了几个小时。

在那一刻，斯诺登明白，原来的生活结束了。“这让人感到害怕，但也是一种解脱。有一种一切都终结了的感觉，已经没有回头路了。”

不过，斯诺登说，现在的他并不后悔当初的选择，“如果我想要的一直是安全的生活，当初我就不会离开夏威夷了。”

斯诺登还说，许多人说，一切都没有改变，到处都遍布着监控。“这还得看你怎么衡量改变，如果回望2013年，你会发现还是有所变化的。最重要的一个改变就是大众意识的改变。虽然依然无力，无法阻止这一切，但现在人们意识到了，正在努力尝试回击。”

已经不在莫斯科生活?

对于自己的个人生活，斯诺登在采访中没有过多透露，只说“个人生活很不确定，而且现在比以往可能更不确定。”

英国《每日邮报》21日称，种种迹象表明，俄罗斯政府也受够了斯诺登。这1年多来，斯诺登开始把枪口对准俄罗斯政府。就在今年3月，还批评俄罗斯大选有选票欺诈行为。

报道提到，斯诺登的露面越来越少。斯诺登发的“推特”也比以前少了，以前还会通过网络视频的方式参加会议，现在也没有了。

在公众场合更是不可能见到斯诺登。虽然现在世界杯在俄罗斯火热展开，但是媒体镜头很难捕捉到他到现场观赛的身影。

文章提到，有传言称，斯诺登已经不在莫斯科生活了，而是被送到了乌拉尔地区的彼尔姆。上周，斯诺登的女友琳德塞·米尔斯发布了一张自己闻丁香花的照片，但文章指出，莫斯科的丁香花3周前就谢了，现在只有乌拉尔和西伯利亚地区还开着。

2014年7月，米尔斯来到俄罗斯和斯诺登团聚，之后就留了下来。人们也只有通过她在网上发布的照片和只言片语，才能一窥斯诺登的私生活。

2016年，米尔斯发布了她和斯诺登在船上的照片； 当年圣诞节，又发了一张两人吃肯德基鸡块的照片；今年情人节，又发了两人一起打电子游戏的照片。

但最近的一张自拍照，米尔斯在旁边配了一首不太愉快的诗，让人引发无数猜想。

至今，英国和美国情报机构依然没有谅解斯诺登，把他视为叛徒，而他在俄罗斯的避难许可也有赖于俄罗斯政府的决定。去年，斯诺登在俄罗斯的居留许可获准延长，可以在俄罗斯待到2020年，但之后是否能继续获得延长，仍是个问题。