肯德基新加坡门店停用塑料盖与吸管

晨报记者 徐惠芬 综合报道

今年世界环境日的主题是“塑战速决”,联合国环境署希望通过这一主题的确立，呼吁全球关注塑料污染。现在，快餐连锁店肯德基和麦当劳也加入了限塑行动。

肯德基宣布，从20日起，新加坡所有的门店将停用塑料盖与吸管。而根据麦当劳的计划，麦当劳在英国和爱尔兰的门店，将从今年9月起，以纸质吸管取代塑料吸管。

按照肯德基的说法，自20日起，新加坡所有84家肯德基门店都将停用塑料盖与吸管。不过，对于外带饮料，门店还是会提供塑料盖。

据介绍，停用的塑料吸管和杯盖将换为生物降解材料的。此外，在其他多个国家，肯德基也将陆续推出生物降解材料的包装。

肯德基称，停用塑料盖与吸管旨在响应公司的“无塑料吸管”环保计划，以此减少旗下餐馆每年17.8公吨的单用塑料使用量。

据新加坡《海峡时报》报道，自今年5月以来，新加坡已有数家商店和旅店表示将停止使用一次性塑料吸管、餐具、瓶子和塑料袋。

麦当劳也开始采取限塑行动，并计划率先在英国和爱尔兰施行。

据英国广播公司（BBC）报道，从今年9月开始，麦当劳在英国和爱尔兰的所有餐厅将使用纸质吸管取代塑料吸管。

英国政府今年4月宣布，将全面禁用塑料棉签、吸管和搅拌棒，以保护海洋环境。新举措拟于明年从英格兰开始实行，之后有望扩展至威尔士和苏格兰地区。

数据显示，在英国，每年丢弃的塑料吸管达85亿根；英国每百米海滩平均就有27个塑料棉签冲上岸。

英国政府相信，比起通过增税来改变消费者行为，禁令对环境保护更为有效。不过，英国财政部仍在考虑对其他一次性塑料物品，比如一次性塑料杯、一次性塑料瓶和包装袋开征更高的税收。