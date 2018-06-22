大医精诚，上海医药送医下乡暖人心

端午临仲夏，时清日复长。又到一年端午时，气候的转暖和蚊虫的活跃也带来一些疾病的隐患。近日，上海医药集团旗下上药神象和上药控股携上海中医药大学附属曙光医院，上海杨浦区中医院等6家医院的专家名医来到阿坝县龙藏乡，展开了一场送医下乡的大爱之行，为当地的百姓带去了医疗卫生预防知识和医疗药品，与当地百姓度过了一个别样的端午节。

健康，是全面建成小康社会的重要内涵，也是每一个人成长和实现幸福生活的重要基础。发展医疗卫生事业，努力提高人民健康水平，一直是党和政府的重点工作之一。近两年，我国医疗卫生事业得到长足发展，深化医疗改革取得重大阶段性成就，亿万群众在医疗健康方面也得到了更健全的保障。但是，我国依旧存在医疗卫生资源总量不足，分布不均衡，基层服务能力欠缺等问题，这些问题严重阻碍了健康医疗产业的快速高效发展。此次的大爱之行送医下乡义诊活动希望可以为当地民众提供一些基础的医疗帮助，为当地的医疗事业发展尽一份绵薄之力。

大山之中，健康医疗亟待发展

6月16日，阿坝县龙藏乡卫生院聚集了远道专程赶来的民众。由上海医药集团旗下上药神象和上药控股，上海市普陀区中医院、上海市杨浦区中医院、上海市第七人民医院、岳阳中西医结合医院、曙光医院和上海杨浦区中医院数十位专家名医组成的“绣·爱”送医下乡义诊活动将在这里举行。上午9点半，伴随阿坝县领导的开幕致辞，“绣·爱”义诊活动拉开了帷幕。

义诊院方代表，上海市杨浦区中医院张院长在活动中致辞。张院长在致辞中表示，健康是全面建成小康社会的重要内涵，发展医疗卫生事业，努力提高人民健康水平，一直是党和政府的重点工作之一。张院长还强调，此次义诊活动只是开始，未来还将为当地医护人员提供免费医疗培训等援助。授人以鱼不如授人以渔，发展当地健康医疗产业，提高当地民众的医疗卫生意识才是本次义诊活动的最终目的，也是未来的前进方向。

随后此后，岳阳中西医结合医院中医内科张主任为大家现场带来了一场关于端午节的养生科普讲座。由于龙藏乡地处偏僻，当地群众医疗卫生意识淡薄，疾病防治知识亟待弥补。因此提高当地百姓的医疗卫生意识便成了当务之急。而开展健康医疗，首要任务便是提升百姓的医疗卫生意识本次讲座便是希望通过医疗科普的形式我们希望通过讲座的形式对当地群众进行医疗知识的科普，向当地群众他们灌输基础医疗卫生知识，提高当地群众的其医疗卫生意识，逐步建立起当地的健康医疗基础。

大爱之行，健康医疗切痛点

健康医疗一直是党和国家重点关注和发展的产业。自“十三五”深化医疗卫生体制改革规划发布后，国家层面和地方层面相继出台各类落地政策，从医保、药品、流通等各方面切实抓住痛点，全面建设健康医疗工程。

龙藏乡医药资源极度匮乏，当地部分患者陷入了无药可吃的困境。在了解当地的实际情况后，上海医药集团在本次“绣·爱”义诊活动上向当地捐献了大批夏季常备药品。对于即将来临的夏季，这批药品一解当地燃眉之急。

大医精诚，现场义诊暖人心

龙藏乡地处偏僻，基础医疗设施条件较差。医生在问诊过程中发现，此次参加义诊的百位群众中，多数患有相同的地方性疾病，例如：大骨节病、黄褐斑、神经皮炎等。这些疾病多与当地气候环境及卫生习惯有关。此外，较多当地妇女患有更年期综合征，但因医疗知识的缺乏导致她们并未认真对待。医生在问诊过程中也不断向病人科普疾病预防的相关知识，希望提升患者的医疗卫生意识。在此次现场义诊活动中经历过高原反应的医生们在义诊过程中展现出了高度的专业和细致此次活动也受到了当地群众的高度支持和赞扬。

据了解，义诊活动结束后，医生专家对于偏远山区如何进行健康医疗建设有了更深刻的认识。健康医疗建设的首要任务便是加强当地群众的医疗卫生意识，让他们知道预防疾病和及时治疗疾病的重要性。其次，需完善基础医疗设施，可以通过教育的方式向当地医护人员传递先进的医疗技术和知识，提升医护人员的专业水平。此外，地方性疾病的治疗，则需要当地政府完善地方医疗体制和制度，为当地人民提供疾病治疗保障。同时，为了提高当地民众的生活质量，中医治未病的政策也需要政府的大力扶持。

国药传承，国企担重任

中医药是中国传统文化不可或缺的一部分，也是中国面向世界的新名片。随着中医药医学理念逐步被世界接受，以及《中医药健康服务发展规划（2015—2020年）》的发布，中医药发展也迎来了利好时机。此次端午节送医下乡的义诊活动，一方面为当地百姓带来了健康的生活方式和医疗科普；另一方面，也将中医药带到了当地，让中医药进入当地百姓家庭，这对中医药的传承和发展起到了重要的作用。

短暂的上海医药集团送医下乡活动在龙藏乡圆满落下了帷幕。大医精诚，大爱之行，希望通过此次义诊行动可以获得更多外界和政府部门的关注和支持，促进更多企业共建边远地区的健康医疗事业。

(剑 平)