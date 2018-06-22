特朗普叫停 “骨肉分离”

杜 鹃（新华社专特稿）

美国总统特朗普20日签署行政令，叫停在美国与墨西哥边境抓捕非法入境者时采取的将未成年人与其家人分离的“骨肉分离”举措。

美国政府在与墨西哥接壤的西南边境强行从父母身边带离大批移民儿童，招致联合国等国际组织和国内外舆论批评。特朗普几天前辩解，那种做法不是本届政府“首创”。

“让那些家庭团聚”

根据特朗普签署的行政令，联邦执法部门今后将把非法入境者及其未成年子女一起拘押，而非另行安置儿童。

特朗普政府两个多月前开始对非法移民执行“零容忍”政策，要求各边境州的联邦检察官打击非法越境初犯者。国土安全部统计，5月5日至6月9日，在与墨西哥接壤地区，超过2300名移民儿童被强行从父母身边带走。

一些视频显示儿童被关在笼子里、不懂英语的孩子哇哇哭喊“要妈妈”。

特朗普20日在白宫椭圆形办公室告诉媒体记者，行政令“要让那些家庭团聚，同时确保我们拥有非常强大、非常牢固的边境”。

现行办法是，非法移民家长拘押在联邦监狱、移民拘留所等场所，他们的未成年子女由美国海关和边境保护局或者卫生与公众服务部下属难民安置办公室安置。根据特朗普的行政令，国防部将协助拘押非法移民家庭。美联社报道，得克萨斯州和阿肯色州的军事基地已经开始相关评估。

最长只能20天

总统行政令给司法部“布置任务”，即让司法部请求一家联邦法院裁定，允许非法移民子女可以一直待在父母身边，直至对父母的审理终结。

根据1997年一项集体诉讼形成的和解协议，非法移民子女只能由美国联邦政府接管20天。换句话说，这些非法移民家庭只能以“团聚”形式拘押20天。

路透社报道，以往美国政府的做法是，20天后将非法移民全家释放，即“抓了再放”。在特朗普政府“零容忍”政策背景下，一旦非法移民家长所涉案件审理过程超出20天，他们的子女如何安置，依然是未知数。

效果如何受质疑

不清楚特朗普的行政令是否即刻施行。司法部一名官员说，不清楚已经分离的非法移民家庭何时可以“团聚”。

卫生与公众服务部长亚历克斯·阿扎说，这一部门将着手帮助非法移民子女和父母“团聚”，但没有说这项任务何时可以完成。

一些人质疑，特朗普行政令能否有效改善那些非法移民子女的境遇。

美国民权联盟执行理事安东尼·罗梅罗说：“这份行政令只是用一种危机取代另一种危机。任何情况下，儿童都不属于监狱，即便伴随父母。如果总统认为大家呼吁的是让这些家庭可以无限期地待在监狱里，就大错特错了。”