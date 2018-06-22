日将中止朝导弹来袭疏散演练

杜 鹃（新华社专特稿）

日本政府消息人士21日说，考虑到朝鲜半岛局势趋于缓和，日方决定在全国范围内取消应对朝鲜导弹来袭的疏散演练。

一名日本政府消息人士说，鉴于朝鲜半岛紧张局势缓和，加之美国和韩国商定暂停原定今年8月举行的“乙支自由卫士”联合军演，朝鲜今年发射一系列弹道导弹的可能性相比去年有所减小，日方决定中止朝鲜导弹来袭疏散演练。

日本内阁府一名官员告诉路透社记者，政府将在22日宣布有关疏散演练的决定。

共同社21日报道，日本政府原定在2018财政年度举行演练，模拟朝鲜导弹来袭的情形。演练涉及11个县，其中群马县和福冈县已经演练，奈良县、新潟县、栃木县、宫城县等县尚未演练。

栃木县政府官员证实，应中央政府要求，原定26日的疏散演练取消。

共同社报道，日本多地2017年共举行24次导弹疏散演练，地方政府、警方和自卫队共同配合，引导当地居民在收到警报后迅速进入公共设施避险。

日本一直视朝鲜发射导弹为安全威胁，内阁官房长官菅义伟本月13日、即朝美领导人会晤次日说，日本安保严峻形势有所缓和。

共同社推测，日本首相安倍晋三的政府之所以决定中止疏散演练，目的之一是为推动与朝鲜方面解决“绑架问题”。

安倍如今着眼于和朝鲜最高领导人金正恩面谈，谋求日朝磋商。

朝鲜2002年承认上世纪七八十年代绑架一批日本人，随后送回5名遭绑架人员，归还一些遗骸遗物。日方要求朝方就更多失踪日本人下落给说法，朝方坚称“绑架问题”已经解决。